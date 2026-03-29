‘Söz konusu değil’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Nisan ayında görüşme talebini reddetmediklerini açıkladı. Kiracıköy-Eylence bağlantısına ilişkin de açıklama yapan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının yaptığı önerilerin reddedildiğini ve bu durumun BM, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile görüşülen büyükelçilerle paylaşıldığını kaydetti

Erhürman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hala Sultan Tekkesi ziyareti, Kiracıköy-Eylence bağlantısı ve liderler görüşmesine ilişkin üç ayrı başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman , Ramazan Bayramı dolayısıyla Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ne yapılması planlanan toplu ziyaretin, geçerli olmayan gerekçelerle defalarca ertelenip sınırlandırılarak engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Söz konusu tutumun Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin bilgisi dahilinde olduğunu belirten Erhürman, konunun uluslararası toplumun tüm kademelerine taşınacağını ifade etti.

Amaç temas ve güveni artırmak

Kiracıköy-Eylence bağlantısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının yaptığı önerilerin reddedildiğini ve bu durumun BM, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile görüşülen büyükelçilerle paylaşıldığını kaydetti. Buna rağmen Kıbrıs Rum Liderliği’nin medya aracılığıyla sorumluluğu Kıbrıs Türk tarafına yüklemeye çalışmasının gerçekle bağdaşmadığını belirten Erhürman, geçiş noktaları konusunda ekonomik, askeri ya da siyasi bir motivasyonlarının bulunmadığını, tek amaçlarının iki toplumun günlük yaşamını kolaylaştırmak, temas ve güveni artırmak olduğunu ifade etti.

Yanıt verilmediği doğru değil

Nisan ayında yapılması planlanan liderler görüşmesine ilişkin de açıklama yapan Erhürman, Kıbrıs Rum Liderliği tarafından bir talep iletildiğinin doğru olduğunu ancak buna yanıt verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erhürman, Müsteşar Mehmet Dana’nın görüşmenin formatına ilişkin temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Erhürman ayrıca, herhangi bir görüşme talebini reddetmelerinin veya yanıtsız bırakmalarının söz konusu olmadığını vurgulayarak, daha fazla ve sık görüşme talebinin göreve geldikleri günden bu yana kendileri tarafından dile getirildiğini ifade etti. Resmi format dışında sosyal görüşmelerin de faydalı olacağı yönündeki önerilerinin ise Kıbrıs Rum Liderliği tarafından, resmi müzakereler başlamadan bunun mümkün olmayacağının iletildiğini anımsattı.

Rum Hükümet sözcüsü ne demişti?

Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Rum tarafının görüşme için nisan ayı içerisinde belirli bir tarih önerdiğini ancak Kıbrıs Türk tarafından henüz yanıt alınmadığını öne sürmüştü.

Letymbiotis, Rum tarafının amacının en kısa sürede müzakerelere geri dönülmesini sağlayacak gelişmeler yaratmak olduğunu savunmuştu.