Girne’de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, önceki gün saat 17.00 sıralarında Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde Serkan Özdoğdu (E-56) yönetimindeki HY 155 plakalı motosiklet, aynı istikamette sağa dönüş için bekleyen Mehmet Özdurak (E-59) yönetimindeki NS 913 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan Özdoğdu, kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.

Şahsın, yapılan ilk müdahalenin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındığı bildirildi.

Öte yandan Gazimağusa’da da trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Üç Çakırlar Caddesi üzerinde bir araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücünün hafif yaralandığı belirtildi.

