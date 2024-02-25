Onlara göre Yaz havası

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Lokmacı kapısından kuzeye geçen yüzlerce yabancı dün Arasta çarşısını, Büyük Han’ı ve bölgede bulunan diğer tarihi yerleri gezdi.

Turist akını en fazla lokanta ve cafe işletmecilerini sevindirdi. Diyalog’a konuşan işletmeciler, turistler sayesinde iyi iş yaptıklarını söyledi. Bölgenin büyük bir öneme sahip olduğunu, hava yoluyla gelenlerden daha fazla turistin Lokmacı’dan geçtiğini belirten işletmeciler “hükümetimiz ve belediye Arasta’ya daha çok önem vermelidir” dedi.

“Bize göre yaz havası” diyen turistler güneşli havada şort ve tişörtle gezinti yaptı. Büyük Han, Selimiye Cami ve tarihi belediye pazarında fotoğraf çeken turistlerin alış-veriş yapması esnafın yüzünü güldürdü.



