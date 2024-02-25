Korku gecesi

Suna ERDEN

Lefkoşa'nın en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili tutuklanan 14 kişi dün mahkemeye çıkarıldı.

Olayın bölgedeki bir eğlence mekanına alınmayan şahısların, arkadaşlarını toplayarak söz konusu işletmeye taş ve bira şişesi atmaya başlamasıyla çıktığı belirtildi.

Hem mekana alınmayanlar hem de eğlence yeri sahiplerinin taraf toplaması ve kalabalık iki grup oluşturulmasıyla yaşanan büyük kavgayla ilgili tutuklanan 14 zanlının yanı sıra 25 kişinin daha arandığı belirtildi.

Mahkeme çıkarılan zanlılar Düzgün Gezergün, Ahmet Hazırlar, Sezgin Gezer, Mehmet Haraç, İbrahim Haraç, Osman Haraç, Cuma Hazırlar, Enes Sürüner, Mert Can Kara, Hakan Kaylak, Mahmut Hüdaverdi, Şenel Diker ve Erinç Salih Kuraner ve Eren Arat aleyhine “kanunsuz topluluk oluşturma” suçlaması getirildi.

Polis, 14 zanlının 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Zahra Sokak ve Tanzimat Sokak’ta aralarında daha öncede var olan husumetten dolayı kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili tutuklanan 14 kişinin yanı sıra 25 kişinin daha arandığını belirtti. Polis memuru, büyük kavgayı olay yerine giden ekiplerini ayırdığını söylerken, bölge sakinlerinin korku ve endişe yaşadığını dile getirdi.

Polis, kavgayla ilgili ilk etapta kanunsuz topluluk oluşturma suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ancak kasti hasar, darp ve tecavüzi alet taşıma suçlarının da gerçekleşmiş olabileceğini, araştırmalarının devam ettiğini açıkladı.

Polis, kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini belirterek, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, olayın toplumda infiale neden olduğuna vurgu yaparak, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

