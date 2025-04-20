Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Paskalya Barışı" ilan etti. Zelenski ise, "Putin insanların hayatlarıyla oynuyor" dedi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, tüm çatışmalar 19 Nisan saat 18.00'den başlayarak 21 Nisan saat 00.00'a kadar duracak.

Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da bu barış çağrısına uyarak karşılık vereceğini varsaydığını ancak olası ateşkes ihlallerine karşı da hazırlıklı olduklarını belirterek, “Birliklerimiz, Ukrayna'nın olası provokasyonlarına ve ateşkes ihlallerine karşılık verecek şekilde teyakkuzda olmalıdır.” uyarısında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı da askeri operasyon bölgesindeki komutanlara ateşkes konusunda talimat verildiğini duyurdu.

Zelenski: Putin'in sözlerine güvenilmez

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, Putin'in girişimi "insanların hayatlarıyla oynama" olarak nitelendirdi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi’den bir rapor aldığını belirterek, "Bugün, güçlerimiz Kursk bölgesindeki faaliyetlerine devam etti ve mevzilerini koruyorlar. Belgorod bölgesinde ise savaşçılarımız ilerleme kaydederek kontrol alanımızı genişletti." dedi.

Putin’in "insan hayatıyla oynamaya yönelik" bir başka girişimde bulunduğunu belirten Zelenski, "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Yerel saatle 17.15’te, Rus saldırı dronları gökyüzümüzde tespit edildi. Ukrayna hava savunma sistemleri ve hava kuvvetleri bizi korumak için harekete geçti. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Putin'in sözlerinin güvenilmez olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı, eylemlere bakacaklarını söyledi.

