‘Asil kalkanı’

Girit-Güney Kıbrıs ve İsrail arasında elektrik bağlantısı kurulmasını öngören “Great Sea Interconnector" (GSI) projesinin Türkiye tarafından engellemesi üzerine Yunanistan “Ahilleas (Aşil) Kalkanı” isimli yeni bir doktrin ilan etti.

Yunanistan'ın, karasularını iki noktada 12 deniz miline çıkaracak ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak de kabul edilecek ilk Deniz Mekansal Planlaması'nı resmen sunduğu bildirildi.

Haftalık Simerini, “Mavi Vatan’a karşı Yunan Atağı… Aşil Kalkanı, Deniz Mekansal Planlamasıyla Takviye Ediliyor” başlıklı haberinde “Kuzey Ege”, Oniki Adalar-Girit, Peloponiniso, Epir-Iyon olmak üzere 4 parçaya ayrılan deniz mekânsal planlamasının insani faaliyetler, çevre koruma, enerji kaynakları, deniz altı kablo ve boru hatları ile ilgili düzenlemeler de içerdiğini yazdı. Bu hareketin, Yunanistan’ın egemenlik haklar taleplerini kurumsallaştırması olarak yorumlanması gerektiğini ekledi.

“3+1” olarak bilinen Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve ABD stratejik iş birliğinin, enerji iş birliğinden başlayıp Türkiye’ye karşı geniş stratejik ittifak halini aldığını belirten gazete, Yunanistan’ın Suda ve Dedeağaç gibi kritik altyapılarına İsrail’in teknolojisini ve caydırıcılık gücünü sağladığını; Güney Kıbrıs’ın da Cyclops gibi programlar aracılığıyla güvenliği güçlendirdiğini belirtti.

Yeni tasarı

ABD Kongresi’ne sunulan yeni yasa tasarısı aracılığıyla “Türkiye gibi istikrarsızlık unsurlarının" kısıtlanıp, ABD ve bölgedeki diğer müttefiklerin çıkarlarını güvenceye alacak bu ittifakın, EastMed boru hattı, Great Sea Interconnector gibi enerji projelerinin korunması, askeri ve casusluk karşıtı iş birliğinin güçlendirilmesi için gerekli görüldüğü kaydedildi.

Habere göre, bu hedefleri başarmak için “Yunan hükümranlığının tamamını koruyacak “Ahilleas (Aşil) Kalkanı” isimli 5 düzeyli yeni bir doktrin ilan eden Yunanistan'ın "yeni fırkateynlerden oluşan modern deniz kuvvetleri 4,5 ve 5’inci nesil uçaklarının dar toprak savunma sınırlarından kurtularak, operasyonel olanaklarını tam olarak değerlendirebilecek."

Haberde, Türkiye karşısında caydırıcılığını güçlendirmek için Elbit Systems isimli İsrail şirketinden 38 PULS füze sistemi satın alan Yunanistan'ın, Fransa’dan da 16 EXOCET gemi-savar füze sistemi ve elinde bulunan 3 adet Belharra tipi firkateynlere bir yenisini ekleyeceği ve cruise füzeleri satın alacağı kaydedildi.