Esnaf da sevindi

Gazimağusa’da dün Turizm Şöleni gerçekleştirildi. Şölende birçok etkinlik yer alırken, ücretsiz ikramlar yapıldı, kurulan stantlarda Kıbrıs Türk kültürüne ait yiyecek, içecek ve el sanatlarının satışı gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, Gazimağusa Belediyesi katkılarıyla Namık Kemal Meydanında yer alan Turizm Şöleni saat 10.00'da Sulu Çemberden başladı.

Gazimağusa Turizm Şöleni kapsamında, kurulan üç ayrı sahnede gün boyunca çeşitli konserler, modern dans, halk dansları, tiyatro gösterileri defileler; müzik dinletileri yer aldı.

Turizm Şöleni kapsamında ücretsiz ikramlar yapılırken, kurulan stantlarda gün boyunca Kıbrıs Türk kültürüne ait yiyecek, içecek ve el sanatlarının satışı da gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,

kültürel değerlerin yaşatılması için ülkenin dört bir yanında festivaller düzenlendiğini belirtti.

Ataoğlu, "Kültürümüzün yaşatılması için kararlılıkla çalışıyoruz. Buna kimsenin müdahale etmemesi gerekir" dedi.

Konuşmasında Şampiyon Melekler'i de anan Ataoğlu, "Unutmadık, unutmayacağız. Önümüzdeki hafta duruşma salonunda haklarımızı hep birlikte savunacağız," ifadelerini kullandı.

Gazimağusa'da altyapı çalışmaları kapsamında mazgalların açılmasına karar verdiklerini söyleyen Ataoğlu, şehir için planlanan yat limanı projesinin son aşamaya geldiğini de açıkladı.

Bakan, tüm belediyelerle iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Turizm şöleni saat 21.00’da Ahmet Evan konseriyle son buldu.

