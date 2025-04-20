Abdullah SUİÇMEZ

Ortodoks Hristiyan dünyasının, Hz İsa’nın çarmıha gerildikten ve gömüldükten sonra göğe yükseldiği gün kabul ettiği Paskalya yortusu nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tüm iş yerleri tatile girdi. Rumca gazeteler de bugün ve yarın yayınlanmayacak.

Mağazaların kapalı olması nedeniyle alış-veriş için güneye geçişler neredeyse tamamen durmuş vaziyette. Güneydeki yabancı turistler ise dün Lokmacı kapısından kuzeye geçiş yaparken, bölge esnafı alış-veriş yapanların sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.

Diyalog muhabirine konuşan ve turistlerin azlığından yakınan Arasta esnafı “gelenler bölgedeki tarihi eserleri ziyaret ediyor, arada bir soğuk ve sıcak içecek isteyenler veya kebap yiyenler oluyor” dedi.

Bu arada Rum basını; binlerce Kıbrıslı Rum’un paskalya tatili nedeniyle Yunanistan’a gittiğini yazdı.



