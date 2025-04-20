Daima Ata’nın izinde

Abdullah SUİÇMEZ

Başarılı eğitim merkezlerinden Günışığı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı.

Kırmızı-beyaz dekor ve Atatürk posterleriyle süslenen sahneye çıkan minikler ayrı ayrı gösterilerini sunup, ailelerin coşkulu alkışlarıyla mutlu oldular.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu salonunda yer alan ve Okul Yöneticisi Güncan Canbilek’in açılış konuşmasının ardından İstiklal marşını okuyan öğrenciler, daha sonra şiir okuyup, dans gösterileriyle tüm hünerlerini sergilediler.

Okul Yöneticisi Canbilek, gösterilerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve salonu dolduran velilere teşekkür etti.