banner564

Daima Ata’nın izinde

Günışığı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Daima Ata’nın izinde
banner598

Abdullah SUİÇMEZ

   Başarılı eğitim merkezlerinden Günışığı Kreş ve Anaokulu’nun minikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı.
   Kırmızı-beyaz dekor ve Atatürk posterleriyle süslenen sahneye çıkan minikler ayrı ayrı gösterilerini sunup, ailelerin coşkulu alkışlarıyla mutlu oldular.
   Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu salonunda yer alan ve Okul Yöneticisi Güncan Canbilek’in açılış konuşmasının ardından İstiklal marşını okuyan öğrenciler, daha sonra şiir okuyup, dans gösterileriyle tüm hünerlerini sergilediler.
   Okul Yöneticisi Canbilek, gösterilerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve salonu dolduran velilere teşekkür etti. 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 5 dakika Önce

Helâl olsun Günışığı Kreş ve Anaokulu Yöneticilerine ve ordaki çocukların velilerine. Hepinizi tebrik ve taktir ediyoruz.

SIRADAKİ HABER
‘Sözlerini iade ediyorum’
‘Sözlerini iade ediyorum’
  1. KIBRIS

banner471

banner473