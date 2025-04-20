9 ayda 9 tetikçi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen tetikçi alınan ihbar üzerine Lefkoşa’da kaldığı pansiyon odasında silahla birlikte yakalandı. Polisten alınan bilgiye göre; 32 yaşındaki İsmail Baydar dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutuklama emri alındı.

Zanlıyla birlikte son 9 ayda ülkeye gönderilen tetikçi sayısı 9’a çıktı. Şimdiye kadar gönderilen 9 tetikçiden 7’si başarılı operasyonlarla yakalanırken, Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübünü kurşunlayan şahıs ile Lefkoşa’da bir apartmana 6 el ateş açan tetikçi kaçmayı başardı.

İhbar alındı, operasyon başlatıldı

Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi, bir iş insanına yönelik suikast planına ilişkin aldığı ihbar üzerine ‘Fare Kapanı Operasyonu’ başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucunda, saldırıyı gerçekleştirmek amacıyla KKTC’ye gönderilen şahsın 32 yaşındaki İsmail Baydar olduğu ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren pansiyonda konakladığı belirlendi.

Polis ekipleri, tespit üzerine pansiyona düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Zanlının odasında yapılan aramada, 9 mermi ile birlikte bir adet tabanca ele geçirildi.

Zanlı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılarak, olgular aktarıldı.

Pansiyon odasına baskın yapıldı

Polis, 18 Nisan 2025 tarihinde alınan bilgide Türkiye’de yaşayan ve isminin baş harfleri İ.F. olan bir şahıs tarafından KKTC'ye tetikçi gönderildiğini öğrendiklerini söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine "Fare Kapanı" operasyonu başlatıldığını, KKTC'ye gönderilen kişinin isminin İslam Baydar olduğunu ve Lefkoşa'da bir pansiyonda kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, İslam Baydar’ın kaldığı pansiyon odasında arama yapıldığını, dolap içerisinde bulunan çantada, bir adet 7.65 mm çapında Brownig marka tabanca, bir tabancanın namlusuna sürülmüş halde 9 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, meseleyi aydınlatacak kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Adaya geldi, pansiyona yerleşti

Mahkeme talebi kabul ederken, zanlının 8 gün önce ülkeye geldiği ve pansiyona yerleştiği öğrenildi. İfadesinde tetikçilik suçlamasını kabul etmeyen zanlının, silahı yerde bulduğunu öne sürdüğü bilgisi elde edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı operasyon sürerken, Baydar’la birlikte son 9 ayda ülkeye gönderilen tetikçi, sayısı 9’a çıktı.

2 kişi trafik kontrollerinde yakalandı

Girne’de 14 Ağustos 2024 tarihinde trafik kontrolü esnasında durdurulan araçta 9 mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirilmişti.

Araçta bulunan Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi tutuklanmıştı. Yapılan soruşturma sonucu Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta bir iş insanını vurmak için ülkeye geldikleri tespit edilmişti.

Tetikçi silahı saksının altına gizledi

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde Girne'de Atatürk Caddesinde faaliyet gösteren bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde bir adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirmişti.

Tabanca ve mermilerin Mehmet Can Sarı'nın bıraktığının tespit edilmesi üzerine zanlı kaldığı otelde yakalanmıştı. Zanlının kaldığı odada da bir silah, 20 mermi ele geçirilmişti.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde; zanlının KKTC'deki bir iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiğini açıklamıştı.

Prenses’e kurşun yağdırdı, kaçtı

Lefkoşa’da 22 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında ise Türkiye’den gelen bir tetikçi, Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Prenses isimli gece kulübünün ana giriş kapısına 4 el ateş ettikten sonra kaçmıştı.

Polis, tetikçinin 21 Aralık gecesini 22 Aralık’a bağlayan saat 00.10 sıralarında Ercan’dan ülkeye giriş yaptığını, 22 Aralık gecesi saat 21.00 sıralarında çıkış yaptığını belirlediklerini açıklamıştı.

Silahlıyla birlikte TIR’a gizlenip ülkeye geldi

Girne’de 30 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen ‘Geçit Yok’ operasyonunda silah ve mermilerle yakalanan, 35 yaşındaki Ünal Sivri’nin ülkeye TIR’a gizlenip Gazimağusa Limanından giriş yaptığı tespit edilmişti.

Zanlı adaya geliş sebebinin Kıbrıslı bir işadamına karşı suikast olduğunu itiraf etmişti.

Apartmana 6 el ateş açıldı

Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı Cemal Arifoğlu Sokak üzerinde, Cavidan Ahmet isimli bir apartman

1 Ocak 2025 tarihinde saat 04.35 sıralarında kurşunlanmış, 6 el ateş açan tetikçi kaçmayı başarmıştı.

Peş peşe tetikçi gönderildi

Lefkoşa’da 22 Şubat 2025 tarihinde ise Muhammet Lermi Doyduk Doyduk isimli restoranın işletmecisini ayağından vurmuştu. Lermi ülkeden çıkış yapmak için gittiği Ercan’da yakalanmıştı. Lermi’nin ardından Metin Eminanç isimli şahıs da tutuklanmıştı. Yapılan soruşturma sonucu Metin Eminanç’ın da ülkeye tetikçi olarak gönderildiği tespit edilmişti.