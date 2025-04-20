Saray destekliyor

Güney Kıbrıs’ın en büyük partisi olan DİSİ’den önemli isimlerin, ırkçı faşist ELAM’a geçmesi tartışma konusu oldu.

Alithia gazetesi “ELAM, Muhafazakâr Kesimin Koyun Postunu Giydi” başlıklı haberinde yorumsal haberinde, "muhafazakâr dinamik" kılığına giren ELAM'ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müsamahasıyla DİSİ’nin sabote edilmesi mekanizması olarak işlev gösterdiğini yazdı.

Kıbrıslı sağ kesimin siyasi coğrafyasının kökten değiştiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de bu partiyle kamuoyunda herhangi bir kopuştan sistematik ve açık bir şekilde kaçınarak, kamuoyu önündeki diyaloğa güvenilir bir muhatap olarak girdiğini belirtti.

ELAM’ın yükselişinin toplumsal hoşnutsuzluğun veya oyların kayması kadar basit olmadığını kaydeden gazete, ELAM’ın Rum Başkanlığı tarafından siyasi, parlamenter ve iletişim düzeyinde sistematik kolaylıklara sahip olduğunu yazdı.

Gazete, geçen hafta ELAM’a geçen DİSİ üyesi Evgenios Habulas’ın DİSİ’den seçilmiş, tarihi bir üye ve delege olduğuna dikkati çekti.

Habulas’ın, aşırı sağ ELAM’ a geçmesinin, “ideolojik bir sonuç ve dürüst bir tercih” olarak meşrulaştırıldığını yazan gazete, birkaç ay önce DİSİ Başkan Yardımcısı Marios Pelekanos’un da ELAM’a geçtiğini anımsattı.

ELAM'ın, hükümetin sunduğu yasa tasarıları ve bütçeye destek vererek Hristodulidis’e muhalefetsiz hükümet etme olanağı sunduğunu yazan gazete, bu durumun da “siyasi müsamaha mekanizmasını” yücelttiğini belirtti.