‘Sözlerini iade ediyorum’

Ergün YAHAT

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’daki temaslarını tamamlayarak, önce gece ülkeye döndü.

Üstel’i, Ercan VIP Salonunda Ulusal Birlik Partililer davul zurnayla karşıladı. Üstel, Ercan’daki konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral'ın kendisi ve Kıbrıslı Türkler hakkındaki sözlerine değinerek, sert tepki gösterdi. Başbakan Üstel, partililer ve vatandaşlara karşılamadan ötürü teşekkür ederek, “Son günlerde KKTC’nin Başbakanlığına, Kıbrıs Türk halkına ve şahsıma yönelik yapılan açıklamaları, o memur arkadaşa aynen iade ediyorum” dedi.

Başbakan Üstel, bu yakıştırmaları “Hadsiz, insafsız, kabul edilemez” olarak niteleyerek, şöyle devam etti:

“Bu memur zihniyetli arkadaş bilecek ki, Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte burada Rum’a karşı bir varoluş mücadelesi verdi. Bu mücadeleyi, her türlü baskıya rağmen verdi. Şehitler verdi, kayıplar verdi ama hiç bir zaman dinimizden, dilimizden Türklüğümüzden taviz vermedik, vermeyeceğiz.

Milli mücadele döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza mücadele verdik, şehitler verdik. Bilmelidir ki bu memur arkadaş o zamanlar dünyada yoktu. Rum’a karşı göğsümüzü siper ederken yoktu ama şimdi hadsize konuşuyor.

Kıbrıs Türk tarihini bilmiyorsa, ben abisi olarak abilik yapayım kendisine ve Kıbrıs Türk halkının tarihini anlatayım öğreteyim.

KKTC Başbakanı olarak şahsıma yapılan bu yakıştırmalara karşı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Bize özür borcu var. Bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, KKTC’yi daha ileriye götürmek için yolumuza devam edeceğiz.

KKTC’yi daha ileriye götürmek adına tek yürek olduğumuzu dünyaya göstereceğiz.”

Başbakan Üstel, kendisini karşılayan herkese teşekkür ederek, alandan ayrıldı.

Alkışlarla karşılandı

Üstel dün sabah ise UBP Gazimağusa İlçe Örgütü’nün düzenlediği parti buluşmasına katıldı. İlçeye gelişinde partililer tarafından yoğun ilgi ve alkışlarla karşılanan Başbakan Üstel, UBP Gazimağusa İlçe Binası’nda partililerle bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, “Gazi, Mücahit Başbakanım, kaleniz Gazimağusa’ya hoş geldiniz” ifadeleriyle büyük alkış topladı. Etkinlikte konuşan Başbakan Ünal Üstel, partililere gösterdikleri ilgi için teşekkür ederek, “Partimize, davamıza ve tabanımıza sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz” dedi.

Saral ne demişti

Başdanışman Oktay Saral, Başbakan Ünal Üstel'in, öğretmenlere hakaret eden Hamitköy İmamı'nın görevden alındığını açıkladığı Meclis konuşmasına ilişkin, "KKTC'nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış..." paylaşımı yapmıştı. Saral ayrıca Kıbrıslı Türkleri de Üstel ile birlikte hedef alarak, "Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık" ifadelerini kullanmıştı.