Tanesi 50 lira

Serdar ŞENGÜL

Her yıl Şubat ayı itibariyle hasat edilerek satışa sunulan enginar pazar tezgahındaki yerini aldı ancak yanına pek yanaşan olmadı.

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün enginar tanesi 50 liradan alıcı beklerken, patates kilosu 50, domates 30, yeşillikler ve soğan 25 liradan satıldı.

Acı biber 200, bezelye 180, bakla 150 ve salatalık 10 liradan alıcı bekledi.

Vatandaşlar, fiyatı ucuz olan ürünleri almayı tercih ederken, bir adet enginarın 50 liradan satılmasına tepki gösterdi.

Pazara alışverişe gelen Sadık Üstüner, fiyatların dengesiz olduğunu söylerken, Ragıp Ratip, ortalama 2 bin 500 TL civarında bir alışveriş yaptığını ve aldığı ürünlerin 4 gün yettiğini söyledi.

Sevilay Topal, fiyatların yüksek oluşundan dert yanarken, “Enginarın tanesi 50 TL olmuş, bu ülkede ucuz bir şey kalmadı” dedi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Enginar (tanesi): 50 TL

Biber: 70 TL

Domates: 30 TL

Salatalık: 100 TL

Kapya biber: 100 TL

Patlıcan: 80 TL

Patates: 25 TL

Soğan: 25 TL

Bakla: 150 TL

Yeşillikler: 30 TL

Acı biber: 200 TL

Mandalina: 25 TL

Bezelye: 180 TL

Havuç: 40 TL

Elma: 65

Muz: 65 TL

Çarli Biber: 60 TL

Sarma (tanesi): 50 TL