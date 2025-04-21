Politikaları eleştirildi

ABD'nin başta New York ve Washington şehirleri olmak üzere, pek çok bölgesinde Başkan Donald Trump karşıtı gösteri vardı. Protestocular Trump'ın politikalarını eleştirirken, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki isim Elon Musk'ın ise görevden alınmasını istedi.

New York'ta Manhattan adası'daki gösteriye katılan binlerce protestocu, Trump hükümetinin göçmenlik uygulamalarından sosyal haklara kadar uzanan birçok alandaki politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar atarak Central Park'a yürüdü.

Eylemciler, Trump yönetiminin göçmenlik, kamu tasarrufu, demokratik haklar, medeni haklar ve işten çıkarmalar gibi konulardaki uygulamalarına itiraz etti. Başkent Washington'da da protestolar gerçekleşti.

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplanan kalabalık, Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk'ı protesto etti. Gösteride, ABD hükümetinin göçmenlere yönelik uygulamalarının yanı sıra ABD'nin, İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Gazze'ye yönelik tutumu da eleştirildi.

Bir grup ise slogan atarak ABD Kongre binasına doğru yürüdü.

Gösterilerde bir kişi gözaltına alındı. Chicago'da da çok sayıda protestocu dövizler taşıyarak ABD Hükümeti'ni eleştirdi.

“Demokrasimizi kurtarın”, “Kral yok” mesajları içeren pankartlarla yürüdü.

Massachusetts ve Güney Karolina gibi ülkenin birçok eyaletinde de benzer protestolar düzenlendi.