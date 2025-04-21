Dış politika iflas etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özel, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının iflasını gösterdiğini savundu. Özel, “KKTC’yi tanıyacaklar diye beklediklerimiz nasıl oluyorlar da Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar?"dedi.

Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla Yozgat’ta düzenlediği mitingde, “KKTC’yi tanıyacaklar diye beklediklerimiz nasıl oluyorlar da Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar? Biz bu büyük felakete asla sessiz kalmayacağız." dedi

İktidarın dış politikasının çöktüğünü ileri süren Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef etle tırnak gibi olduğumuz can Azerbaycan'ımız ve Türk Cumhuriyetlerimiz var ama bu iktidar oralarla da ilişkileri sağlıklı götürememiştir. 4 Nisan'da AB ülkeleri Türk Cumhuriyetleri ile Semerkant'ta bir araya gelmişler, Güney Kıbrıs'ı tanımışlar, Kuzey Kıbrıs'ın varlığını reddetmişlerdir. Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açması, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının iflasıdır. Açıkça söylüyorum. İktidarın hamasetle yürüttüğü dış politikası, içinde bulunduğumuz dönemde iflas etmiştir. Soruyorum, işleri bu noktaya nasıl getirdiniz? Siz bu Türk Devletleri Teşkilatını kurdunuz da yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar diye beklediklerimiz nasıl oluyorlar da Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar? Biz bu büyük felakete asla sessiz kalmayacağız."

