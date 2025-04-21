CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özel, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının iflasını gösterdiğini savundu. Özel, “KKTC’yi tanıyacaklar diye beklediklerimiz nasıl oluyorlar da Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar?"dedi.
Özel, partisinin "Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla Yozgat’ta düzenlediği mitingde, “KKTC’yi tanıyacaklar diye beklediklerimiz nasıl oluyorlar da Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar? Biz bu büyük felakete asla sessiz kalmayacağız." dedi
İktidarın dış politikasının çöktüğünü ileri süren Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Maalesef etle tırnak gibi olduğumuz can Azerbaycan'ımız ve Türk Cumhuriyetlerimiz var ama bu iktidar oralarla da ilişkileri sağlıklı götürememiştir. 4 Nisan'da AB ülkeleri Türk Cumhuriyetleri ile Semerkant'ta bir araya gelmişler, Güney Kıbrıs'ı tanımışlar, Kuzey Kıbrıs'ın varlığını reddetmişlerdir. Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açması, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının iflasıdır. Açıkça söylüyorum. İktidarın hamasetle yürüttüğü dış politikası, içinde bulunduğumuz dönemde iflas etmiştir. Soruyorum, işleri bu noktaya nasıl getirdiniz? Siz bu Türk Devletleri Teşkilatını kurdunuz da yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar diye beklediklerimiz nasıl oluyorlar da Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar? Biz bu büyük felakete asla sessiz kalmayacağız."
Dış politika iflas etti
CHP Genel Başkanı Özel, KKTC’yi tanıması beklenen ülkelerin Güney Kıbrıs’la kurdukları ilişkilere dikkat çekti:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özel, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının iflasını gösterdiğini savundu. Özel, “KKTC’yi tanıyacaklar diye beklediklerimiz nasıl oluyorlar da Güney Kıbrıs'ı tanıyorlar?"dedi.
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 3 saat Önce
Dış Poletika İflas mı etti ! Peki ya Ekonomi ?
Sterlin Haftaya 57 TL !
Doğru Söz @Hasan Nuri - 1 dakika Önce
Hasan bey Türkiye'de tüm iflas edenleri saymaya kalksak ansiklopediler sığmaz. Türkiyede herşey iflas etmiştir.
Türkeşin büyük ülküsü da mezara girmiş oldu. Belki ülkücüler akıllanır ama nafile... onlar sıfira sıfır elde var yine sıfır.