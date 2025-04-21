Liderlere tepki

Ortodoks Hristiyanların, Hz. İsa’nın çarmıha gerilip gömülmesinin ardından yeniden dirildiği gece olduğuna inandığı paskalya kutlamaları Güney Kıbrıs’ta olaylı geçti.

Lefkoşa-Lakadamya’da gençler, paskalya ateşi yakmak üzere oluşturdukları devasa kalas yığınının üzerine “Yahuda” yerine, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve AKEL’li Avrupa Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nu fotoğraflarını yerleştirdi.

Geleneksel olarak Paskalya nedeniyle yakılan devasa ateşlerde temsili olarak, “İsa'yı öldürmek için gelmiş Roma lejyonlarına, para karşılığı İsa'nın saklandığı yeri söyleyen Yahudi havari ve din adamı” olan Yahuda ateşe atılıyor.

Gençler devasa paskalya ateşi yığının önünde, üzerinde “Hain liderler Yunanistan'ın bağrında ne kadar yuvalanacak? Yapma” yazılı pankart yer aldı.

22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Öte yandan Paskalya kutlamaları sırasında başına elektrik direği düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Rum internet gazetelerine göre, Strovolo’da gençler paskalya ateşi yakmak için hazırladıkları kalas yığınına elektrik direği eklemeye çalıştı. Polisin olay yerine gitmesi üzerine gençlerin kontrolünden çıkan elektrik direği 22 yaşındaki Daniel Cristian Fratilesku isimli Romanya asıllı gencin başına düştü. Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay üzerine Strovolo Belediyesi bütün paskalya kutlamalarını iptal etti.

