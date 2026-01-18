Rum propagandası tümünü büyüledi

Avrupa Birliği’nin Balıkçılık ve Okyanuslardan Sorumlu Komiseri Kostas Kadis, Kıbrıs’taki Yeşil Hat ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, gördüğü manzara karşısında son derece etkilendiğini söyledi.

Kadir yaptığı açıklamada “bölünmüşlük; meslektaşlarımın zihninde çok güçlü bir şekilde yer etmiş ve Kıbrıs'ta neler olup bittiğini, bölünmüş bir vatanda yaşamanın ne anlama geldiğini, bir Avrupa ülkesinin bölünmüş bir başkente sahip olmasının ne anlama geldiğini pratikte görme şansı bulmuşlardır”dedi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kadis, Komisyon üyelerinin gördüğü fotoğraflar aracılığıyla Kıbrıs Helenizmi’nin ve genel olarak “Kıbrıs'ın dramını” yaşadıklarını ifade etti.

Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizmden Sorumlu Avrupa Komiseri Apostolos Cicikostas ise, AB Komisyon Üyeleri Kurulu’nu Yeşil Hattı gezisi konusunda ikna eden Rum hükümetini kutladığını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; Cicikostas, bunun iki nedeni olduğunu; birincisinin, Kıbrıs için adil ve sürdürülebilir bir çözüm elde edene kadar herkesin mücadele edeceğine dair güçlü bir mesaj göndermek, diğerininse 2026 yılında bile, AB’nin hala işgal altında olan bir üye devleti olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Cicikostas, Komisyon üyelerinin tur sırasında gördüklerinin, AB'nin Kıbrıs sorununu çözmek için daha fazla baskı uygulamasına yardımcı olacağına inandığını; çünkü onlarla konuşurken, kimsenin sorunun bu denli büyük olduğunu bilmediğini kaydetti.

Haberde, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in de perşembe günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile birlikte Yeşil Hattı ziyaret ettiği ve elde edilen bilgilere göre kendisine, Yeşil Hat ziyaretinin oldukça aydınlatıcı olduğunu söylediği belirtildi.

Alman Milletvekilleri Güney Kıbrıs’ta

Bu arada, Haravgi gazetesi de Almanya Meclisi’nin Avrupa Birliği İşleri Komisyonundan bir heyetin, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı programını ve önceliklerini ele almak üzere Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini yazdı.

Gazete, Rum ve Alman milletvekilleri arasındaki yakın temaslarla düzenli istişarelerin büyük önem arz ettiğini ve bu ziyaretle, iki ülke arasında halihazırda mükemmel olan ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sağlanacağını belirtti.

Habere göre heyette, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Johannes Schraps (heyet lideri), Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) grubundan David Preisendanz ve Alexander Radwan, Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Pierre Lamely, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN'den (Yeşiller) Julian Joswig ve Die Linke'den (Sol Parti) Janina Böttger yer alıyor.



Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026, 03:33