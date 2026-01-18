Üslerde güvenlik önlemleri artırıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın; İran’da devam eden kriz ve artan şiddetle bağlantılı bölgesel gerilim riskinin artması gerekçesiyle Türkiye ve Güney Kıbrıs dahil en az 18 Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesi ülkesi hakkında yeni bir seyahat uyarısı yayımladığı, ayrıca Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerindeki alarm seviyesinin yükseltildiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre vatandaşlarından Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs, Mısır, Tür-kiye, Umman, Ürdün ve Katar dahil bölge ülkelerine seyahat ederken çok dikkatli olmalarını isteyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “gerilimin daha fazla tırmanmasının seyahatleri aksatabile-ceği ve diğer öngörülemez etkiler yapabileceği” uyarısında bulundu.

Gazete İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın uyarısına Güney Kıbrıs’ı da katmasının, Ada’nın coğ-rafik konumu ile gerilim bölgelerine çok yakın olması, askeri diplomatik ve enerji dengelerinin kırılganlığından kaynaklandığını belirtti.

Habere göre aynı çerçevede Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerinde alarm seviyesi yükseltildi ve güvenlik önlemleri artırıldı. İngiliz üs makamları 25 Aralık 2025 ve yılbaşı döneminde düzenle-diği “Dasher” kod isimli polis operasyonunda (mala kasıt, uyuşturucu, trafik ve çocuk suçları) 34 kişiyi tutukladı.

Öte yandan Haravgi, İngiltere’nin, Güney Kıbrıs için önemli bir turizm pazarı olduğunu hatır-lattı ve gerilim veya güvensizlik hissi daha da artarsa Rum ekonomisinin, turizm sektörünün ve sektör çalışanlarının doğrudan etkilenecek olması nedeniyle Rum yönetiminin gelişmeleri kay-gıyla izlediğine dikkat çekti.

