Resmi açıklama yapılmadı

ABD Başkanı Trump, özel temsilci Witkoff'un Putin'le görüşmesinin çok verimli geçtiğini açıkladı. Bu arada Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gelecek hafta yüz yüze görüşmeyi planladığı öne sürül-dü.

Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin "büyük ilerleme" sağladığını açıkladı. Trump, görüşmenin ardından bazı Avrupa müttefiklerine de bilgi-lendirme yapıldığını belirtti.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Özel Temsilcim Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, paylaşımında “Savaşın sona ermesi gerektiği konusunda herkes hemfikir ve önü-müzdeki gün ve haftalarda bu yönde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ile telefonda görüştü

Bu arada Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'da yaptığı görüşmeyi ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Sumi bölgesinde Ukrayna ordusunun faaliyetleriyle ilgili incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Avrupalı liderlerin de katıldığı telefon görüşmesinde Putin ile Witkoff'un yaptığı toplantıyı değerlendir-diklerini ifade eden Zelenskiy, "Müttefiklerimizle ortak tavrımız kesinlikle net, savaş sona ermeli. Bu, adil bir son olmalı. Avrupalı liderler de görüşmeye katıldı ve her birine destekleri için minnettarım" dedi.

“Putin'le yüz yüze görüşebilir"

New York Times’ın Çarşamba günü, konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başka-nı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planlıyor. Görüşmenin en erken gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberde ayrıca Trump’ın, Putin’in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir ara-ya gelmeyi planladığı belirtildi. Bu planların, Çarşamba günü Avrupa liderleriyle yapılan bir telefon gö-rüşmesinde açıklandığı kaydedildi.

