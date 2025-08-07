Mahkeme 10 kefil istedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekiplerinin İskele’de başlatıp Lefkoşa’ya kadar uzanan operasyonu kapsamında, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeyle yakalanan Meriç Göder, Fadıl Bender ve Aynur Kasımoğulları dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar ileride yargılanmak üzere teminata bağlanırken, mahkeme 3 zanlı için toplam 10 kişinin kefalet senedi imzalanmasına emir verdi.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy; 25 Temmuz saat 09.00 sıralarında, İskele’de Meriç Göder’in kullanımındaki kiralık araçta yapılan aramada, poşetler içerisinde bir miktar kokain, metamfetamin, hintkeneviri ve MDMA türü hap ele geçirildiğini belirtti.

Göde’nin, uyuşturucu maddeleri Fadıl Bender’den aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, bunun üzerine Bender’in Lefkoşa’daki evine baskın yapıldığını; evde zanlı Aynur Kasımoğulları’nın da bulunduğunu ifade etti. Söz konusu evde bir miktar hintkeneviri ile beş adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; Meriç Göder’in 100 bin TL, Fadıl Bender için ise 50 bin TL, Aynur Kasımoğulları’nın 30 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Mahkeme; Fadıl Bender ile Meriç Göder için 4’er kefilin 300’er bin TL, Aynur Kasımoğulları için ise 2 kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

