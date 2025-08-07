Esnaf şenlik yaptı

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Çamlıbel Kültür ve Sanat Festivali yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Festival kapsamında çeşitli ürünlerin ve el işlerinin satışa sunulduğu birçok stant kuruldu. Satış imkanı bulan bölge esnafı için festival şenliğe döndü.

Festivalin ilk günü, sanatçı Mustafa Karabulut’un sahne aldığı Ahmet Kaya Gecesi ile sona erdi. Seramik ve çömlek atölyelerinin yer aldığı etkinlikte kurulan stantlarda Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan yiyecek, içecek ve hediyelik eşyalar da ziyaretçilere sunuldu. Festival, bölge kültürünün tanıtıldığı renkli etkinliklerle tamamlandı.

Ayrıca 7 Dağın Efesi Cemal Boransel ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu birer gösteri sundu.



