İşsizlik oranı yüzde 4.9

KKTC İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarını açıkladı. İstatistik Kurumu verilerine göre; 2024 yılında istihdam edilen 185 bin 607 kişiden 36 bin 86’sı kamuya yerleşti.

Kurum Başkanı Sövüda Besimler tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki iş gücü piyasasının genel görünümüne dair dikkat çeken veriler paylaşıldı.

Anket sonuçlarına göre, 2024 yılında KKTC genelinde işsizlik oranı yüzde 4.9 olarak belirlendi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 3.3 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 7.8'e yükseldi. Özellikle 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16.9 olarak kaydedildi.

İstihdam oranı yüzde 50.5

Ülke genelinde istihdam oranı yüzde 50.5 olurken, toplam istihdam edilen kişi sayısı 185 bin 607 olarak açıklandı. En yüksek istihdam oranı yüzde 59.2 ile Girne’de gerçekleşirken, en düşük oran yüzde 34.6 ile Lefke’de kaydedildi.

Cinsiyete göre istihdam dağılımına bakıldığında, istihdam edilenlerin yüzde 65.2’sini erkekler, yüzde 34.8’ini ise kadınlar oluşturdu. Kadınların yüzde 89.3’ü hizmetler sektöründe çalışırken, yüzde 87.3’ü ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli pozisyonlarda yer aldı. Kadınların yüzde 11.2’si kendi hesabına ya da işveren olarak, yüzde 1.5’i ise ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı.

Erkek istihdamında da hizmet sektörü başı çekti. Erkeklerin yüzde 73.2’si hizmetlerde çalışırken, yüzde 82.2’si maaşlı veya yevmiyeli olarak, yüzde 17.3’ü kendi hesabına ya da işveren olarak çalıştı. Erkeklerin yalnızca yüzde 0.6’sı ücretsiz aile işçisi konumundaydı.

Kamu sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 36 bin 86 olarak açıklanırken, toplam istihdam içinde kamu çalışanlarının oranı yüzde 19.4 oldu. Ankette, çalışanların yüzde 8’inin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalıştığı da belirlendi. Kayıt dışı çalışanların yüzde 72.2’sini erkekler oluşturdu.

Sektörel dağılımda hizmetler sektörü yüzde 78.8 ile açık farkla öne çıkarken, inşaat sektörü yüzde 9.2, sanayi sektörü yüzde 7.1 ve tarım sektörü yüzde 4.9’luk pay aldı. Tarımda çalışanların içinde 1101 kişi ücretsiz aile işçisi olarak görev yaptı.

Eğitim durumuna bakıldığında, istihdam edilenlerin yüzde 35.7’si lise altı eğitim düzeyinde veya eğitimsiz bireylerden oluştu. Yüzde 34.3’ü lise ve dengi okullardan, yüzde 23’ü dört yıllık üniversitelerden, yüzde 3.8’i ön lisans programlarından, yüzde 2.7’si yüksek lisans ve yüzde 0.5’i doktora mezunu olarak kaydedildi.

41 bini aşkın emekli var

İşgücüne dahil olmayan nüfusun oranı yüzde 46.9 olurken, bu grupta 50 bin 123 kişiyle eğitimine devam edenler en büyük paya sahip oldu. Ev kadınları 49 bin 261 kişiyle ikinci sırada yer alırken, 41 bin 35 emekli ve 13 bin 978 çalışamaz durumda kişi de işgücüne dahil olmayanlar arasında yer aldı.

İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler, anketin başarılı şekilde yürütülmesinde katkı sağlayan hanehalklarına ve anketörlere teşekkür etti. Ayrıca, 2025 yılından itibaren KKTC genelinde her üç ayda bir çeyrek dönem verilerinin açıklanacağını, yıllık olarak da altı ilçe düzeyinde Avrupa Birliği standartlarına uyumlu istatistiklerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.