‘Her konuda çalışma yürütmeli’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının yalnızca müzakerecilikle sınırlı olmadığını vurgulayarak, içerideki meselelerde önayak olması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'nda yetişmiş insan kaynağının liyakat esası çerçevesinde aralıksız bir çalışma sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Yeni gelir kaynakları nasıl yaratılabilir? Gelir artırımı ve tasarruf nasıl sağlanabilir? Tüm bu başlıklarda Cumhurbaşkanlığı yoğun bir çalışma süreci yürütmeli” dedi.

Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının İçeride ve Dışarıda Ekonomideki Rolü” başlıklı toplantıda ekonomistlerle bir araya geldi. Lefkoşa Eziç’te düzenlenen toplantıya CTP milletvekilleri ve uzmanlar da katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının yalnızca müzakerecilikle sınırlı olmadığını vurgulayarak, içerideki meselelerde önayak olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın dış ilişkilerde, özellikle Avrupa Birliği, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iletişimde önemli bir rol üstlenebileceğini ifade eden Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile kurulacak ilişkilerde de bu makamın sorumluluk taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'nın aktif görev üstleneceği bir dönem öngördüklerini belirten Erhürman, bu ülkenin en büyük zenginliğinin yetişmiş insan kaynağı olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanlığı'nda yetişmiş insan kaynağının liyakat esası çerçevesinde aralıksız bir çalışma sürdürmesi gerektiğini belirten Erhürman, “Ekonomideki açıklar nerededir? Gelir artırımı nasıl yapılabilir? Tasarruf nasıl uygulanabilir? Yeni gelir kaynakları nasıl yaratılabilir? Cumhurbaşkanlığı makamında, tüm bunlarla ilgili yoğun bir çalışma süreci öngörüyoruz.” dedi.

“Yetişmiş insan potansiyelimiz ve beşeri sermayemizin önemli bir kısmı burada ama burada olmayan çok sayıda yetişmiş insanımız ve gençlerimiz var.” şeklinde konuşan Erhürman, onlarla birlikte süreç içerisinde sorunların çözümü için ön ayak olmak, planların, programların kesintisiz bir şekilde devamını sağlayabilmek için yoğun çalışma ortaya konulacağını kaydetti.

“Ülke ekonomisi, ülkenin yetişmiş insanlarına emanet”

Meselenin çalışmak ve diyaloğu en üst düzeyde tutarak memleketin gailesini çekip sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirten Erhürman, toplantıda memleketin ve halkın gailesini çeken insanlarla birlikte olabildikleri için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Erhürman, ülke ekonomisinin ülkenin yetişmiş insanlarına emanet olduğunu belirterek, “Yeter ki yetişmiş insanlarla birlikte

