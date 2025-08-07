İskele Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği yaz etkinlikleri başladı.

Belediye'den verilen bilgiye göre; bu yıl 7-11 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenen etkinlikler 12 Eylül'e kadar devam edecek.

İlk etkinlik önceki gün İskele Belediyesi Piknik Restoran'da şef Mustafa Musalar öncülüğünde gerçek-leştirildi.

“Küçük Şefler Mutfakta” etkinliğinde, çocuklar alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem öğrendi hem de eğlendi. Çocuklar, ayrıca halk dansları etkinliğine de katıldı.

Yaz etkinlikleri arasında, “Müzik eğitimi, halk dansları, küçük şefler atölyesi, sanat atölyeleri, dans eği-timi, satranç ve takı tasarımı” yer alıyor.





Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025, 09:52