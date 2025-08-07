İhale süreci başlatıldı

Alayköy’de Açık Hava Düğün ve Festival Alanı yapılacak. Sosyal yaşamı canlandırmayı ve toplumsal buluşmaları güçlendirmeyi hedefleyen projenin, Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin öz kaynakları ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla hayata geçirileceği belirtildi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’e kazandırılması planlanan Açık Hava Düğün ve Festival Alanı projesinin ihale sürecinin başlatıldığını açıkladı. Başkan Amcaoğlu yaptığı açıklamada, “Alayköy’e kazandıracağımıza söz verdiğimiz Açık Hava Düğün ve Festival Alanı projemizin ihalesine çıktık.

Sosyal yaşamı canlandıracak, toplumsal buluşmaları güçlendirecek bu önemli yatırımı hayata geçirmek için, ihaleyle birlikte bir adım daha atmış bulunuyoruz.

Projenin finansmanı, Gönyeli-Alayköy Belediyemizin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) katkılarıyla sağlanacaktır.

Bu projeye verdikleri değerli destek için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve KEİ Ofisi’ne yürekten teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

