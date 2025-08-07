Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Ada Kıbrıs'ın İngiltere'deki lans-manına dikkat çekerek, "İngiltere-KKTC arası ekonomik ulaşım hem turizm ekonomisi açısından hem de bağlarımızı güçlü tutmak açışından çok stratejik bir girişim olduğunu görmek gerekiyor" dedi. Çağı-ner, “AJet destekli 250 GBP gidiş-dönüş bilet fiyatı gerçekten turizm ve İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Çağıner, Londra’da gerçekleşen Ada Kıbrıs Lansmanı’na yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, “Ada Kıbrıs’ın UK açılımı Pazartesi akşamı Londra’da gerçekleşti. AJet destekli 250 GBP gidiş-dönüş bilet fiyatı gerçekten turizm ve İngil-tere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Konunun en başından beri takipçisi olan Başbakan Ünal Üstel ile Turizm Baka-nı Fikri Ataoğlu’na teşekkür eden Çağıner, THY ve AJet Yönetim kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’a destekleri için teşekkürlerini sundu.

Çağıner, “İngiltere-KKTC arası ekonomik ulaşım hem turizm ekonomisi açısından hem de bağlarımızı güçlü tutmak açışından çok stratejik bir girişim olduğunu görmek gerekiyor. Her şey zor ve ortam gergin ama hayat devam ediyor ve devam eden ha-yatın ekonomik şartlarının iyileştirilmesi de bir o kadar zaruri” dedi.

“Pes etmek ,vazgeçmek kolay, zor olan devam edebilmek”

“Küçük ama anlamlı etkili adımlar bıkmadan usanmadan atılmaya devam edilmeli” diyen Çağıner, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Bu ülke de bizi bekleyen daha çok sorunlar var ama bunları da çözecek olan yine bizleriz. Elimizden geldiğince katkı koymaya, eleştirilerimizle doğ-runun bulunması için destek olmaya devam edeceğiz. Pes etmek vazgeç-mek kolay zor olan devam edebilmek. Hatalar olacak düzeltilmesi için çaba harcanacak ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Yol uzun bel-ki ki bizim için artık son dönemeç ama arkadan gelenler için uzun…”