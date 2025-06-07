Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2025 yılı gübre desteği birinci avans ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Bu çerçevede, 3 bin 772 üreticiye, 59 milyon 351 bin 887 TL ödeme yapıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 üretim sezonunda, Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere ödeme yapıldı.
Açıklamada, "Tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 450 TL’nin yarısı 225 TL olarak, toplamda 3 bin.772 üreticiye, 59 milyon 351 bin 887,50 TL ödeme yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
Üreticiler, hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.
59 milyon TL
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 3 bin 772 üreticiye gübre desteği birinci avans ödemesi yaptı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2025 yılı gübre desteği birinci avans ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Bu çerçevede, 3 bin 772 üreticiye, 59 milyon 351 bin 887 TL ödeme yapıldı.
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