 59 milyon TL 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2025 yılı gübre desteği birinci avans ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Bu çerçevede, 3 bin 772 üreticiye, 59 milyon 351 bin 887 TL ödeme yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 üretim sezonunda, Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere ödeme yapıldı.

Açıklamada, "Tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 450 TL’nin yarısı 225 TL olarak, toplamda 3 bin.772 üreticiye, 59 milyon 351 bin 887,50 TL ödeme yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

Üreticiler, hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.



Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025, 01:15