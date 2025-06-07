Bahtiyarov cezaevinde

Sülün Osman aracılığıyla internet üzerinden elde ettikleri başka şahıslara ait kredi kartı bilgilerini kullanarak cep telefonu ticareti yapan Türkmenistanlı Ziyarad Baramov ve Alişer Bahtiyarov yeniden mahkemeye çıkarıldı. Öğrenci izni bulunan Ziyarad Baramov teminatla serbest kalırken, Alişer Bahtiyarov cezaevine gönderildi.

Zanlıların 11 farklı kişiye ait kredi kartı bilgileriyle 11 adet telefon aldıkları, bunlardan 4 tanesini sattıkları, 7 tanesini ise satamadan yakalandıkları belirtildi.

Zanlıların daha önce de 20-30 adet cep telefonunu aynı yolla aldıklarını, bir kısmını yurt içinde bir kısmını ise yurt dışında sattıklarını itiraf ettikleri açıklandı.

Polis; zanlıların Sülün Osman takma adı şahıs aracılığıyla 2024 ve 2025 yılları içerisinde sosyal medya platformu olan Telegram’dan sahte banka reklam sayfası açarak, sayfaya giren bazı kişilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini söyledi. Polis; zanlıların elde ettiği bilgileri Lefkoşa'da faaliyet gösteren Sharaf isimli iş yerinin internet uygulaması üzerinden kullanıp ilk tespitlere göre; 187 bin 484 TL 11 adet Xioami marka Poco X7 Pro marka cep telefonu satın aldıklarını açıkladı.

Polis memuru; zanlıların ifadelerinde Telegram’da tanıştıkları ve sahte ismi Sülün Osman olan şahsın açtığı banka reklam sayfaları aracılığıyla bilgileri elde ettiklerini söylediklerini aktardı.

Polis; Alişer Bahtiyzrov’un yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren 542 gün KKTC’de kaçak kaldığının tespit edildiğini, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis; zanlıların evinde arama yapıldığını, iki adet bilgisayar ve 2 adet cep telefonu emare olarak alındığını belirtti.

11 telefondan 4’ünü sattılar

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını, 3 gün içerisinde emare olarak alınan elektronik cihazların incelenmek üzere PGM Data İnceleme Şubesine teslim edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların 11 adet cep telefonunu 11 farklı banka kredi kartı kullanarak satın aldıklarını belirlediklerini kaydetti.

Polis memuru, zanlıların 11 telefondan 4 tanesini sattıklarını, 7 taneyi satamadan yakalandıklarını belirtti. Polis, kredi kartlarıyla ilgili KKTC Merkez Bankasından bilgi talep edildiğin ve cevap beklendiğini açıkladı.

Polis, elektronik cihazlar üzerinde PGM Data inceleme şubesi tarafından yapılan inceleme sonucunda zanlı Ziyarad Baramov’un cep telefonunda suçla ilgili kanıtlar tespit edildiğini açıkladı.

Ziyarad Baramov’un ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu, Alişer Bahtiyarov’un ise kaçak yaşam sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, Alişer Bahtiyarov’un tutuklu yargılanmasını, öğrenci izni olan Ziyarad Baramov’un uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Alişer Bahtiyarov’un 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Ziyarad Baramov’un tutuksuz yargılanmasına ve bu kapsamda 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 65 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

