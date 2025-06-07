Durum BM’ye aktarıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte, Kurban Bayramı’nın birinci gününde devlet erkanı ve halkla bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mülkiyetle ilgili yaptığı tutuklamalar ve yaşanan tedirginlikleri Birleşmiş Milletler’e de (BM) aktardığını söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín’den, Genel Sekreter Guterres’in devreye girmesini talep ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde ilk kez düzenlenen bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Burası milletin evidir, halkımızın evidir”

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı açıklamada, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde ilk kez bayramlaşma gerçekleştiğini belirtti.

“Bir kez daha halkımızın, anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diyen Tatar, bayram tebrikine katılan herkese teşekkür etti.

“Burası milletin evidir, halkımızın evidir” diyen Tatar, halkı sık sık burada görmek istediğini diler getirerek, Cumhuriyet Yerleşkesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenmesine imkan sağlayan alanlar bulunduğunu belirtti.

"Hak etmediğimiz saldırılarla karşı karşıyayız"

Mülkiyet konusundaki tutuklamalara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Son aylarda hiç hak etmediğimiz bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu vicdanlara da sığmaz, etiğe de sığmaz, hiçbir uluslararası teamüle de sığmaz” diye konuştu.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra, 1975 Viyana Anlaşması ile nüfus mübadelesi gerçekleştirildiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının, mülkiyetle ilgili düzenlemeler yaptığını ve bunu uluslararası hukukun da kabul ettiğini belirtti.

Bir anlaşmada mal takası, iadesi ve tazminatının hep gündemde olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Taşınmaz Mal Komisyonu da bir çare olarak onun için kurulmuştur” dedi.

Buna rağmen insanların tutuklu yargılanması, buna yönelik gerilimler ve tedirginlikler yaratılmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, bunu Birleşmiş Milletler’e de (BM) aktardığını söyledi.

Guterres’in devreye girmesini talep ettim

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín’den, Genel Sekreter Guterres’in devreye girmesini talep ettiğini ifade eden Tatar, Cenevre’deki 5+1 toplantısında iki tarafın iş birliğinin artırılması yönelik kararlar alındığını hatırlattı.

“Hal böyleyken ve BM Genel Sekreteri, ‘Artık Kıbrıs’ta daha iyi bir atmosfer oluşmuştur’ derken, Güney Kıbrıs’ın mal-mülke yönelik bu haksızca saldırıyı başlatması ne adaba, ne de aramızdaki anlaşmaya veya teamüle uygundur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, saldırıları bir kez daha kınadı.

Tatar, “Bir bakıma bize yaptıkları bir terör faaliyetidir, buna BM müdahale edecektir düşüncesi ve temennisi içerisindeyim” şeklinde konuştu.

Bayram namazını Selimiye Camisi’nde kıldı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram namazını restore edilen Selimiye Camisi’nde kıldı.

Tatar, bayram namazından sonra yaptığı açıklamada Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Erdoğan ile telefonda görüşüp, bayramlaştı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek bayramlaştı. Kurban Bayramı arifesinde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı olarak Bayram tebrikinde bulundu.