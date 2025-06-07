Koltuk altına sapladı

Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’de bahçe işlerine yardım etmediği gerekçesiyle abisini bıçaklayan Rıdvan Kurban tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 5 Haziran 2025 tarihinde saat 14.30 sıralarında ikametgahının önünde bahçe işleri yaptığı sırada, kendisine yardım etmediği için tasarrufunda bulundurduğu 33 santim bıçağı abisi H.K.’nin (E-45) sağ koltuk altına sapladığını söyledi.

Polis, yaralının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını, zanlının aynı gün tutuklandığını, bıçağın emare alındığını belirtti.

Zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise abisinin kendisine darp ettiğini, onu uzaklaştırmaya çalışırken olayın yaşandığını söyledi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

