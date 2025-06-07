Moraller bozuk

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanların önemli bir kısmı psikolojik sorunlardan söz ederken, ana nedenlerin başında pahalılığın geldiğini söylüyor. Evini geçindirmekte zorlanan insanların ciddi anlamda moral bozukluğu yaşadığına dikkat eken vatandaşlar, bunun dışındaki etkenleri sıralarken gelecek belirsizliğini öne çıkarıyor.

Trafik kazalarındaki artış, yolların bozukluğu, işsizlik ve gençlerin göçü gibi sorunların yanı sıra gittikçe artan uyuşturucu ve şiddet olayları da insanların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşlar; ülkeye giriş ve çıkışların yeterince denetlenmediğine inanıyor ve bu konuda yetkilileri suçluyor.

Ne dediler?..

Halil Şenadalılar

“Bu ülkede yaşananlar halkın psikolojisini olumsuz etkiliyor. Örneğin Metehan Sınır Kapısı gibi kapılarda uzun süre beklemek halkın psikolojisini olumsuz etkiliyor. Diğer yandan pahalılık ve geçim sıkıntısı da halkın psikolojisini bozuyor. Ülkede yaşanan olumsuzluklar herkesi olduğu gibi beni de olumsuz etkiliyor. Artık bir şeyin düzeleceğine bile umudumuz kalmadı.”

Hasan Boracı

“Halkın büyük bir çoğunluğunun psikolojik sorun yaşamasının tek nedeni bu dönemdeki geçim sıkıntısıdır. Geleceğe dair endişelerimiz var. Her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle artık marka değil ucuz olanı aramaya başladık ve bu bile insanı psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Yetkililerden beklentimiz bir an önce piyasada etkin denetimler yapması ve aynı ürünün farklı fiyatlara satılmasını önlemeleridir.”

Mehmet Özyurtlu

“Halkın psikolojik sorun yaşamasının nedeni fiyatların dengede durmaması, gelir ve giderlerin aynı dengede olmaması ve devlet yönetimindeki olumsuzluklardır. Yaşananlar elbette ki bizleri de etkiliyor. Arkamızdan gelen evlatlarımız ve torunlarımız var. Bunların gelecekleri ile ilgili endişe yaşıyoruz. Yetkililerden beklentimiz şov yapmayı bırakıp artık icraata geçmeleridir.”

Ufuk Yorgancı

“Yapılan bir araştırmaya göre halkın büyük çoğunluğu psikolojik sorun yaşıyor. Bunun nedeni pahalılıktır.

Aldığımız parayla hayatımızı zor idame ettiriyoruz. Ben emekliyim ve aldığım para asgari ücretin altındadır. Tüm bunlar bizleri de etkiliyor. Beklentimiz fiyatların düşmesi ve halkın alım gücünü arttıracak çalışmalar yapılmasıdır.”

Salih Ünveren

“Halkın çoğunluğunun psikolojik sorun yaşamasının nedeni kesinlikle pahalılıktır. Pahalılık nedeniyle insanlar kendini kaybediyor ve strese giriyor. İşsizlik, geçim sıkıntısı, pahalılık herkesi olduğu gibi beni de etkiliyor. Eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz ve ben de bu sorunlardan etkileniyorum. Yetkililerden beklentim ekonomik tedbirler alarak, pahalılığı kontrol altına almalarıdır.”

Durmuş Öztürk

“Harici harcamaları kesersek geçinebiliriz. Bazı insanlar “onda var bende neden olmasın” diye yaşıyor. İstediklerini alamayınca da mutsuz oluyor. Toplum olarak gerçek ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek durumdayız. Bu benim kendi düşüncemdir.”

İbrahim Kelmen

“Ekonomik sıkıntılar eskiden beri var ve daha iyi çalışmamamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki yaşanan olumsuzluklar bizleri olumsuz etkiliyor. Gelirlerle giderlerin arası her zaman için açılıyor ve bence tüm insanlar el birliği yaparak bu işin içinden çıkmalı. İçerisinde bulunduğumuz durumun sadece yetkililer değil halkla da alakalı olduğunu düşünüyorum.”

Üstekar Özkutlu

Halkın büyük bir çoğunluğunun psikolojik sorun yaşadığına dair yapılan tespite katılıyorum. Bunun nedeni hayat şartları ve geçim sıkıntısıdır. Bu sorunlar ister istemez beni de etkiliyor. Eskiden alışveriş arabalarını dolduruyorduk, şimdi en ucuz ürünü arar olduk. Yetkililerden de bir beklentimiz yoktur çünkü onların kendilerinden başka birine hayırları yoktur. Koltuğa gelene kadar geldikten sonra halk umurlarında bile değil.”

İsa Alp

“Halkın büyük çoğunluğunun psikolojik sorun yaşamasının nedeni pahalılıktır. İnsanlar kiralarını, borçlarını, ihtiyaçlarını ödeyemediği için stres yapıyor ve psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Bu yaşananlardan elbette ki ben de olumsuz etkileniyorum. Yetkililerden bu konuda çalışmalar yapmasını ve halkı rahatlatacak önlemler almasını istiyoruz.”

Nadir Tuluğ

“Halkın büyük çoğunluğunun psikolojik sorun yaşamasının tek nedeni pahalılıktır. İnsanlar pahalılık nedeniyle market market gezerek ucuz ürün arıyor ve ciddi anlamda psikolojik sorun yaşıyor. Bu olumsuzluk beni de etkiliyor. Eskisi gibi geçim kolay değildir. Oğluma ev yapıyorum ve ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Bu noktada beklentimiz bu sorunlara yetkililerin çözümler üretmeleridir.”