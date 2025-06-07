Bin 657 gün gizlendi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 5 yıl kaçak yaşam süren ve kayıt dışı çalışan Kongo uyruklu Christiant Muyumba Kahingo Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde kaldığı lojman odasında yangın çıkınca tespit edildi.

Yemek ısıtırken tencereyi ocak üzerine unutan Kahingo yangına neden olunca ifadesi alındı.

Polis, zanlının ifadesini aldıktan sonra muhaceret kontrolü yapınca 2020 yılından beri bin 657 gün ülkede izinsiz ikamet ettiğini tespit ederek tutukladı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Pakistan uyruklu zanlı Zeeshan Ehsan ise Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı. Pakistanlı zanlı da mahkemeye çıkarıldı.

Yangınla birlikte ortaya çıktı

Olguları aktaran polis, Christiant Muyumba Kahingo’nun 5 Haziran 2025 tarihinde Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde meydana gelen yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tespit edildiğini söyledi. Polis, yanan odada kalan Kahingo'dan ifade aldıklarını, ayrıca muhaceret kontrolü yaptıklarını açıkladı. Polis, yapılan kontrolde zanlının 21 Kasım 2020 tarihinden beri bin 657 gün ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini kaydetti.

195 gün kaçak yaşadı

Polis, Zeeshan Ehsan’ın da 5 Haziran’da tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Lefkoşa Adli Şube'de soruşturma maksatlarıyla bulunan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 22 Kasım 2024 tarihinden itibaren 195 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Her iki zanlının ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini kaydeden polis, 3 gün süre talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

