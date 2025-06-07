Bayrama kötü girdi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana gelen kazada, 148 promil alkollü sürücü Edip Hüseyin Âdemoğulları, Süleymen Arif Müftioğlu’nun kullandığı araçla çarpıştı.

Kazada iki sürücü ile Feyza Öngül (K-36) yaralandı. Yaralılar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 6 Haziran 2025 tarihinde saat 03.15 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edip Hüseyin Ademoğulları 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 221 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yolun sağ tarafında bulunan Kalkandere Sokağa dönüşe geçti. Sürücü, o esnada karşı istikametten süratli bir şekilde gelmekte olan Süleymen Arif Müftioğlu yönetimindeki LU 268 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve LY 221 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Feyza Öngül yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgi soruşturması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025, 01:39