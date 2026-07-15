Verimli ve keyifli

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) her yıl çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla düzenlediği Yaz Atölyeleri devam ediyor. Sanattan spora, müzikten mutfak eğitimine kadar çeşitli alanlarda hazırlanan atölyeler, çocukların hem yeni beceriler kazanmasına hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Yaz Atölyeleri kapsamında düzenlenen "Ritmin ile Harekete Geç/Hip Hop Atölyesi", eğitmen Bekir Şimşek eşliğinde Merkez Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor. Atölyede çocuklar, hip hop dansının temel tekniklerini öğrenirken ritim duygularını geliştirme, koordinasyonlarını artırma ve fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Eğitmen Gizem Yurdakul tarafından verilen müzik dersleri haftada bir kez Çocuk Merkezi'nde düzenleniyor. Derslerde çocuklar müziğin temel kavramlarını öğrenirken ritim çalışmaları, şarkılar ve çeşitli uygulamalarla müzik becerilerini geliştirme imkânı elde ediyor.

Öte yandan LTB Yaz Atölyeleri kapsamında Buğse Abraş Yücel eğitmenliğinde düzenlenen mutfak atölyesi de LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde başladı. Atölyede çocuklar güvenli mutfak kullanımı, temel yemek hazırlama teknikleri ve sağlıklı beslenme konusunda uygulamalı eğitim alıyor. Birlikte üretmenin ve paylaşmanın önemini deneyimleyen çocuklar, hazırladıkları tariflerle mutfak becerilerini geliştirirken eğlenceli vakit geçiriyor.