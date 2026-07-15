Gözaltı sayısı 42'ye yükseldi

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı aktarılarak, buna müteakiben 125 milyon 765 bin liranın, Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlendiğine dikkati çekilen açıklamada, şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ve 4 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği vurgulandı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi.

Öte yandan gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin "Çiğdem Acil, Sedat Konca, Mert ve Berk Ulu, Aytaç, Ceyda, Muzaffer ve Güney Köse, Alev Tohumcu, Ali Sungur Ariç, Batuhan Coşkundeniz, Gözde Aktı, Burak Özcan ve Erkin Köse" olduğu belirtildi.

Böylece ilk etapta 25 şüphelinin yakalandığı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 42'ye çıktı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026, 09:32