Görüşmeler sürecek

ABD Başkanı Trump, İran'a ateşkesin sona erdiğini ilettiklerini açıkladı. İran'ın görüşme talebini kabul ettiklerini de söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'a ateşkesin sona erdiğini ilettiklerini açıkladı. İran'ın görüşme talebini kabul ettiklerini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth hesabından yaptığı paylaşımında ABD ve İran arasındaki ateşkesin “sona erdiğini” açıkladı.

Açıklamasında Trump, “İran görüşmelere devam etmemizi istedi, bunu kabul ettik ancak ateşkesin sona erdiğini onlara açık ve net biçimde ilettik” ifadelerini kullandı. İran ve ABD, Pakistan aracılığıyla yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Ancak ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda üç tankere dron atılmasının ardından 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Trump'ın vasiyet bıraktığı ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump'ın olası bir İran suikastına karşı vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. Trump verdiği talimatı da açıkladı.

İsrail'in, İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “somut” bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştığı öne sürülmüştü.

Trump ise ABD basınına verdiği röportajda, uzun zamandır İran'ın hedef listesinde olduğunu söyledi. Böyle bir duruma karşı gerekli talimatlarını bıraktığını belirten Trump, "Bana bir şey olursa, onları daha önce hiç görmedikleri bir seviyede bombalamaları söyledim" ifadelerini kullandı.

“iran'ın suikast listesindeki bir numaralı isim benim”

İsrail'in söz konusu istihbaratıyla ilgili Trump, bunun yeni bir plan olmadığını savunarak, "İsrail yeni bir şey ortaya çıkarmadı. Uzun zamandır İran'ın suikast listesindeki bir numaralı isim benim. Hayatın gerçeği bu" diye konuştu.

Trump, 13 Temmuz 2024'te seçim mitinginde kulağını sıyıran suikast girişiminin ardından kendisine yönelik birden fazla saldırı planının da engellendiğini iddia etti.

