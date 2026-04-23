Diyalog yolu açık

ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmelerinin devam edebilmesi için İran ile ateşkesi süresiz olarak uzatacağını açıkladı. Trump, “İkinci tur müzakerelere dair güzel haber cuma gününe kadar gelebilir.” dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın diyalog ve anlaşmaya her zam açık olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı, 22 Nisan sabahı yaptığı Truth paylaşımında, bu kez İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak istediğini söyledi.

“İran finansal olarak çöküyor. Nakte açlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar, askeriye ve polis paralarını alamadıklarından şikayetçi.” ifadelerini kullandı. Trump, bir başka paylaşımında da İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle "itibarını kurtarmak" için buranın "kapatılmasını istediğini" iddia etti.

ABD Başkanı New York Post gazetesine verdiği demeçte Pakistan'ın arabuluculuğunu yaptığı İran müzakerelerinin “36-72 saat içinde olası” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.

Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada ise, ABD'nin Pakistanlı arabulucuların "İran liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana ve görüşmeler bir şekilde sonuca bağlanana kadar İran'a yönelik saldırıları askıya alması" talebini kabul ettiğini söyledi. Trump, “İkinci tur müzakerelere dair güzel haber cuma gününe kadar gelebilir.” dedi.

Pezeşkiyan: Abluka ve tehditler müzakerelerin önünde engel

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın diyalog ve anlaşmaya her zam açık olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi. Pezeşkiyan, “Verilen sözlerin tutulmaması, uygulanan abluka ve tehditler müzakerelerin önündeki başlıca engeller” dedi.

Galibaf: İhlal sürdükçe Hürmüz açılmaz

İran tarafı ise ABD'nin deniz ablukasının da kaldırılmasında kararlı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, tam bir ateşkesin ancak dünya ekonomisini rehin alan deniz ablukasıyla ihlal edilmedikçe mümkün olabileceği mesajını verdi. “Ateşkesin açık ihlali devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması imkansız” dedi.

Devrim Muhafızları: 2 gemi ele geçirildi

İran Devrim Muhafızları, herhangi bir yeni saldırıya karşı hazır olduklarını ve yeniden bir çatışma çıkması durumunda “düşmanın kalan varlıklarına ezici darbeler indireceklerini” ifade etti. İran Devrim Muhafızları, “sessiz savaş alanında” ve “sözde ateşkes” sırasında düşman eylemlerinin izlenmesi gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları ayrıca Körfez ülkelerini de tehdit etti. İran'a saldırılarda ABD'nin üslerinin kullanılması durumunda, Körfez ülkelerinin petrol üretimine "veda edeceği" ifade edildi.

Devrim Muhafızları ayrıca 2 geminin ele geçirildiğini ve bu gemilerin İran karasularına yönlendirildiğini söyledi.

İran bir gemiyi vurdu

Bu arada İran güçlerinin, Umman Denizi’nde "uyarıları dikkate almadığı" gerekçesiyle bir konteyner gemisine ateş açtığı bildirildi.

Mürettebattın durumunun iyi olduğu ancak açılan ateş sonucunda geminin köprü üstü kısmında ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada da, Umman Denizi'nde bir konteyner gemisine ateş açıldığı doğrulandı.