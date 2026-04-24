Aylarca sürecek

Hürmüz gerilimi devam ederken ABD Başkanı Trump, mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulacağını söyledi. Trump, İran'a zamanlarının azaldığı mesajını da verdi.

Bir yandan da süresiz ateşkesin ilan edildiği İran ve ABD arasındaki gerginlik sürüyor.

ABD medyasında Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların tamamen temizlenmesinin 6 ay sürebileceği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen üç yetkiliye dayandırdığı habere göre, üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu üyelerine yaptığı gizli sunumda Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yönelik tahmini süreci paylaştı.

Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin 6 ay sürebileceğini ve ABD-İsrail/İran arasındaki savaş sona ermeden bu faaliyetlere girişilme olasılığının düşük olduğunu öne süren yetkililer, zaman çizelgesinin hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını aktardı.

Hameney: Düşman içinde çatlaklar meydana geldi

İran lideri Mücteba Hamaney, İran halkı arasında oluşan olağanüstü birlik sayesinde düşman içinde çatlaklar meydana geldiğini söyledi. “Düşmanın medya operasyonu, halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak birlik ve milli güvenliğe zarar vermeyi amaçlamaktadır. Bizim ihmalkarlığımız yüzünden bunun gerçekleşmesine izin vermeyelim” açıklamasında bulundu.

Paralar Merkez Bankasına yatırıldı

Bu arada İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, Hürmüz Boğazı'ndan "geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirlerin" Merkez Bankası hesabına aktarıldığını belirtti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Hacıbabai, ABD'nin mevcut politikalarını ve tehditlerini sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını ifade etti.

İran’ın yaklaşımının "müzakere değil haklarını elde etmek" olduğunu vurgulayan Hacibabai, İran'ın Hürmüz Boğaz üzerinde tam egemenlik istediğini ifade ederek, "İran milletinin talebi, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olması ve bu boğazdan geçen tüm gemilerin İran milletine riyal cinsinden vergi ödemesidir." dedi.

Trump'tan Hürmüz’de vur emri

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden Hürmüz ile ilgili mesaj verdi. Trump, ABD Donanması'na boğazdaki mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulup imha edilmesi emrini verdiğini söyledi. Trump, ABD'nin Hürmüz'de mayın temizliği yaptığını söyledi.

Trump, Hürmüz mesajından kısa süre sonra yine bir Truth mesajı paylaşarak "İran'ın, liderlerinin kim olduğunu anlamakta zorlandıklarını" söyledi. ABD Başkanı, “Gerçekten bilmiyorlar. Savaşta kötü yenilgiler alan ”sertlik yanlıları" ile ılımlı olmayan ama saygı kazanan ılımlılar arasındaki iç çekişme çılgınlık!" ifadelerini kullandı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın tüm kontrolünü aldığını söyleyen Trump, “İran bir anlaşma yapana kadar boğazın ”sıkıca kapatıldığını" söyledi.

Alman Donanması'nın da olası bir Hürmüz mayın temizliği operasyonu için hazırlık yaptığı belirtildi.

ABD bir gemiye daha el koydu

ABD Savunma Bakanlığı, X üzerinden yaptığı paylaşımla ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım altındaki M/T Majestic X adlı gemiye abluka kapsamında müdahale ettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak 2 gemiye el koydu. Liberya bayraklı Epaminondas ve Panama bayraklı MSC Francesca isimli gemilerin, gerekli izinlere sahip olmadıkları ve navigasyon sistemlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, el koyma olaylarını "korsanlık" olarak nitelendirirken, hedef alınan gemilerin ABD veya İsrail menşeli olmaması nedeniyle ateşkesin ihlal edilmediği öne sürüldü.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026, 10:03