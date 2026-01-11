180 kente yayıldı

İran’da hayat pahalılığıyla başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 180 kentte toplam 512 noktada devam ediyor. Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump ise "Bağımsızlık arayan İran'a yardım etmeye hazırız" dedi.

İran’da hayat pahalılığıyla başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar 14 gündür aralıksız sürüyor.

Rapora göre protestolar, ülkenin 31 eyaletindeki 180 kentte toplam 512 noktada gerçekleşti. Olaylarda 50 protestocu, 14 güvenlik ve kolluk görevlisi ile hükümetle bağlantılı bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gösterilerde onlarca kişinin yaralandığı, 2 bin 311 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi. Yaralanmaların büyük bölümünün saçma mermileri ve plastik mermiler nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer ise ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Göstericiler son üç yılı aşkın süredir görülen en büyük protesto dalgasını sürdürürken, ülke çapında internet kesintisinin 36 saattir devam ettiği aktarıldı.

AFP tarafından doğrulanan görüntülerde, protestocuların Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan sloganlar attığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, protestoların büyümesi üzerine İran’ın “ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu” belirterek gelişmelerin yakından izlendiğini ve güvenlik güçlerini ölümcül güç kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'da devam eden protestolarla ilgili yaptığı paylaşımda "Amerika Birleşik Devletleri, İran'daki cesur insanları destekliyor," dedi.

Musk'tan İran’a ücretsiz internet

X’in sahibi Elon Musk ve şirketi SpaceX, İran genelinde yaşanan internet kesintisi sırasında Starlink uydu internet hizmetini ülkede aktif hale getirdi. Hizmetin ücretsiz olarak ne kadar süreyle sunulacağı ise açıklanmadı.