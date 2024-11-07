‘Savaş değil, barış’

ABD başkanlık seçimlerini kazandığını duyuran Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer." dedi.

Trump’ın kazanması dünya gündeminde önemli bir yer kapladı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, 50 eyaletin 45'inde sonuçlar açıklanırken, Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı.

Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı.

ABD geneli oy sayılarında Harris'i önde gösteren anketlerin aksine Trump, 50 eyaletin 27'sinde rakibine karşı zafer elde etmeyi başardı. Harris ise 18 eyaletin yanı sıra Washington DC bölgesinde seçimi kazandı.

Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51 oldu.

Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de; ayrıca Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho'da yarışın galibi oldu.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan bir fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

AP'nin yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump'ın başkanlık için gereken 270 delege sayısını aşarak, 277 delege elde ettiği verisi paylaşıldı.

Ocakta göreve başlayacak

Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanırken, zaferini ilan eden Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde destekçilerine hitaben konuşma yaptı.

Trump konuşmasında, kampanyasına 120 milyon dolar destek veren dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ı da överek, "Bir yıldız doğdu, adı da Elon. O inanılmaz bir adam." değerlendirmesinde bulundu.