Ulvi bir görev yürütülüyor

Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 50. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen tören ve konferans programı ile kutlandı.

Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 50. kuruluş yıl dönümü törenine, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve bazı milletvekilleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Türk Kızılayı’nın Kıbrıs Türk Kızılayı’na kan bağışı otobüsü de bağışladığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, açılış konuşmaları ile devam etti.

Öztürkler: Kızılay’da gönüllü çalıştım

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Kızılayı’na nice yıllar dilediği konuşmasında, kendisinin de iki yıl boyunca Kızılay’da gönüllü çalıştığını belirtti. Güzelyurt Türk Kızılay Başkanlığı'nı yürüttüğünü aktaran Öztürkler, o esnada Kızılay’ın ne kadar ulvi bir görev yürüttüğüne bizzat yanıklık ettiğini, zor durumda olan insanların gönüllerine dokunuş yaptıktan sonraki mutluluğu yaşadığını anlattı.

Türk Kızılayı’nın Kıbrıs Türk Kızılayı’na kan bağışı otobüsü bağışladığını belirterek, otobüsün devir teslim töreninin de yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Öztürkler, “Bu vesileyle Türk Kızılayı’na, Kıbrıs Türk Kızılayı’na yapmış olduğu bu anlamlı katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarım. Keza Kıbrıs Türk Kızılayı’nın geçmişten bugüne görev yapmış tüm kurucularına, emeği geçen tüm çalışan ve gönüllülere de teşekkür eder, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın daha nice yıllar boyunca insanlığa hizmet etmesini dilerim.” dedi.

Serim: KKTC’nin göz bebeği kurumlarından

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın KKTC’nin göz bebeği kurumları arasında olduğunu vurguladı.

Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın insanlığa hizmet etmenin yerinin ayrı olduğunu kaydeden Serim, asrın felaketi 6 Şubat depreminde Kızılay gibi kurumların öneminin idrak edildiğini söyledi, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Serim, KKTC’ye ve Kıbrıs Türk Kızılayı’na deprem sonrasında yanlarında olduğu için teşekkür de etti.

Oğuz: Kızılay, her halka her devlete lazım

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise konuşmasına, Başbakan Ünal Üstel’in selam ve sevgilerini ileterek başladı.

Kızılay’ın ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir kurum olduğunu ve her halka, her devlete lazım olduğunu vurgulayan Oğuz; doğal afet, savaş, kan, gıda, çadır denince Kızılay’ın arandığını söyledi, gönüllülük ve bağışçılığın önemine değindi.

Sezen: Genç Kızılay’ı kurduk

Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, en önemli projelerinden biri olarak değerlendirdiği Genç Kızılay’ı kurduklarını söyleyerek, Genç Kızılay üyelerini de sahneye davet etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise, Türk Kızılay ile Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “öz kardeş” olduğunu, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın bugün yarım asırlık bir çınar olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi. Sonrasında ise Türk Kızılay tarafından Kıbrıs Türk Kızılayı’na bağışlanan kan bağışı otobüsünün teslim töreni yapıldı ve konferansa geçildi.

Tören, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.