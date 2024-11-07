‘Siyasi ikbal umurumda değil’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, “Çocuklarımıza nasıl bir memleket bırakacağız meselesi, benim temel meselemdir. Siyasi ikbal falan da umurumda değildir. Bu memleketi, bu hale getirenlere koltuk değneği olma niyetim yok" dedi.

Erhürman, ‘29 milletvekilinin desteğine sahibim’ diyen yapının, 15 turda 26 sayısını bulamadığını belirterek, Meclis Başkanı’nın seçilemediğini anımsattı.

Krizin patlak verdiği yerin Meclis değil, “kendine hükümet diyen yapı” olduğunu savunan Erhürman, “29 vekil desteğine sahibim diye ortada gezen bir yapı, 15 tur boyunca nasıl 26’ya ulaşamaz?” diye sordu.

CTP’nin zaten sokakta olduğunu belirten Erhürman, “Biz eylem yapalım noktasına geldiğimizde, bugün eylem yapalım çağrısı yapanların nerede olduğunu biliyoruz” dedi.

Her gün sokakta, insanların yanında olduklarını söyleyen Erhürman, “Çocuklarımıza nasıl bir memleket bırakacağız meselesi, benim temel meselemdir. Siyasi ikbal falan da umurumda değildir. Bu memleketi, bu hale getirenlere koltuk değneği olma niyetim yok. Çocuklarımıza düzgün memleket bırakmak için diyalog gerekirse herkesle diyalog kurarım. Bu çocuklar için sözüm var. Bu memleketin çocukları için gailesi olmayanlar beni hiç ilgilendirmez. Diyaloğa sonuna kadar açığım, bu sürecin diyalog dışında başka şekilde çözüleceğine inanmıyorum” diye ekledi.

CTP Mağusa Genişletilmiş İlçe Meclisi gerçekleştirildi

Öte yandan CTP Mağusa İlçesi Genişletilmiş İlçe Meclisi önceki akşam gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, toplantıya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, birçok milletvekili ve partili katıldı.

