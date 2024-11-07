‘Sesimiz oldunuz’

Serdar ŞENGÜL

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins ve heyeti Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar tarafından kabul edildi. Denek Başkanı Hatice Jenkins’e dernek yönetim kurulu üyesi Fatma Gürman ve dernek danışmanı Dilay Ünveren eşlik etti.

Kabulde konuşan Dernek Başkanı Hatice Jenkins, derneklerinin faaliyetleri hakkında Reşat Akar’a bilgi verdi. Jenkins, yaşlı hatalar ve ruh sağlığı konusunda sıkıntı çeken vatandaşlara nefes olmaya çalıştıklarını belirtti.

Jenkins, seslerini duyurabildikleri ve destekleri için Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’a teşekkür belgesi takdim etti.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’da Dernek Başkanı ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti, katkı koymaya devam edeceğini vurguladı.