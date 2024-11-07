Öğrenci olarak gelenler denetlenmeli

Suna ERDEN

Bıçak ve satırla Lefkoşa’daki bir apartmana giren ve kendisini engellemeye çalışan apartman sakinin üzerine yürüyerek dehşet saçan Nijeryalı Uche Michael Mekwunye kısa sürede yargılandı. Apartmandaki olay sonrasında polislere de saldıran Uche’ye 4 yıl hapislik cezası verildi. Mahkeme, bu tür suçlarda verilebilecek en yüksek cezanın 7 yıl olduğuna dikkat çekti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi; bir polisin omuzunu kıran, ayrıca polis aracına da zarar veren Uche’nin öğrenci olduğuna vurgu yaparken, okumak için ülkeye gelenlerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Kararı okuyan yargıç; toplum huzurunu bozan yaygın suçlara hapislik dışında bir cezanın verilemeyeceğini söyledi.

Apartmana dadandı

Yargıç, olayın 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Küçük Kaymaklı'da bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Yargıç, apartman sakini K.V.’nin merdiven boşluğunda fark ettiği sanığa ne aradığını sorduğunu, orayı terk etmesini istediğini aktardı. Yargıç, bu esnada sanığın K.V.’nin kaldığı dairenin kapısını tekmelediğini, bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini, akabinde elinde bulundurduğu 28 santimlik bıçak ve satırla üzerine yürüdüğünü söyledi. Kararı okuyan yargıç, sanığın olay yerine giden ve kendisini tutuklamaya çalışan görevli polislere de saldırdığını, birini ittirerek düşmesine ve kolunun kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis aracına da zarar verdi

Yargıç, sanığın bindirildiği RHA 4158 plakalı aracın arka sol bagaj kapısını tekmeleyerek, dıştan ediğini, sol kapının içindeki tahtaları ve menteşeleri de kırdığını belirtti. Yargıç, olayda kullanılan bıçağın sanığın belinde, satırın ise konu apartmanın merdiven boşluğunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini ifade etti. Yargıç, vahim zarar suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü ifade ederek, olayda korkutmak amacıyla bıçak ve satır taşımasını, görevini yapan polislere saldırmasını ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Suçlar yaygınlaştı

Yargıç, vahim zarar suçlarının yaygın olduğuna dikkat çekerek, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına da bu durumun yansıdığını belirtti. Yargıç, sanığın öğrenci olduğu bir ülkede böylesi bir suça karışmasını, polislere saldırmasını hoş göremeyeceklerini dile getirdi. “Sanık adeta dehşet saçtı” ifadesini kullanan Candaş, “Üniversite adası olarak anılan ülkemize gelecek öğrenciler daha sıkı denetimden geçirilmelidir” dedi.

Yargıç, toplum huzurunu bozan yaygın suçlara hapis dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi. Yargıç, sanığı 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Elinde valiz Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartmana giren Nijeryalı Uche Michael Mekwunye, çatıya çıkıp, geceyi orada geçirmek istemişti. Sanık, merdiven boşluğunda olduğu esnada apartmanda yaşayan K.V. ile karşılaşmıştı.

Dairesinden çıktığı esnada sanığı gören K.V., ne aradığını sormuş; cevap alamayınca apartmandan gitmesini istemişti. Uyarı sonrasında bıçak ve satırla apartman sakininin üzerine yürüyen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine giden polisler tarafından yakalanmıştı. Sanık, 12 Temmuz 2024 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024, 10:15