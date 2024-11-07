Faydalı oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Doğu Akdeniz Doğa Anaokulunun öğrencileri, "Deniz ve Kara Taşıtları" temasını pekiştirmek için Gazimağusa Limanı’nı gezdi.

Gazimağusa Liman Dairesi’nde, çocuklara limanda kullanılan deniz ve kara taşıtları tanıtılarak limanın kent için taşıdığı önem anlatıldı.

Gazimağusa Limanı’nın tarihi, işlevi ve bölgeye sağladığı ekonomik katkılar gibi bilgilerin ardından, minikler liman alanında deniz ulaşım araçlarını ve limanda kullanılan çeşitli taşıtları gözlemleme şansı buldu.

Liman çalışanları, minik ziyaretçilerin sorularını yanıtlarken, okul yetkilileri, bu tür gezilerin öğrencilerin çevresel farkındalığını artırmada ve ulaşım araçları hakkında bilgi sahibi olmalarında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Doğa Anaokulu, öğrencilerinin eğlenerek öğrenebileceği bu tür etkinlikleri sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti.

