Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada Türk alfabesine 5 yeni harf eklenmesi, alfabenin 34 harfe yükselmesine "KKTC'nin hazır olduğunu" açıkladı.

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de düzenlenen Ortak Alfabe Komisyonu'nda kabul edilen 'Ortak Türk Alfabesi' projesine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin alfabe değişikliğini uygulamak üzere hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, 34 harften oluşan ve ortak mutabakat ile kabul edilen alfabenin Türk dünyasını birleştireceğini aktardı.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan tüm ülkelerin alfabelerinde dönüşüm yapması gerektiğini belirterek, "Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması isabetli olacaktır." diye konuştu.

Hangi harflerden söz ediyor?

İlk olarak 1991 yılında başlatılan çalışmalar ile Türk ülkelerinin ortak bir alfabe kullanması planlanmış ve halihazırda 29 harften oluşan Türk alfabesine 5 yeni karakterin eklenmesi tavsiye edilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Bakü'de kabul edilen Ortak Türk Alfabesi ile mevcut alfabeye ek olarak Q, X, W, Ň, Ä harflerinin eklenmesi planlanıyor.



“KKTC Türk Devletleri Teşkilatı’nda yerini almalı”

Öte yandan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “KKTC’nin en kısa zamanda tam üye olarak aramızdaki yerini almasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KKTC’nin teşkilatımızın zirvesinde onur konuğu ve gözlemci üye olarak yer alması Türk dünyası olarak Kıbrıs Türkü ile dayanışma irademizin tezahürüdür.” dedi.

Erdoğan’dan liderlere özel hediye etti

Bu arada Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti.

Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu hatıra parada, "dilde, fikirde, işte birlik" ifadesi yer alıyor.



Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024, 10:15