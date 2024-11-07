Marka değeri yaratılmalı

Zeytinyağının fiyatı litresi 550 TL’ye çıktı. Ekonomik açıdan değer kazanan zeytinyağı üreticisinin yüzünü güldürürken, Ekonomist Şükrü Umarbeyli bu yükselişin KKTC ekonomisi için bir fırsat olduğunu belirtti. Zeytinin yalnızca bir tarım ürünü olarak değil, birçok sanayi dalında kullanılabilecek bir değer olduğunu belirten Umarbeyli, tekstil, gıda, kozmetik, akaryakıt, mobilya ve sağlık gibi sektörlerde geniş bir kullanım alanı olduğunu vurguladı.

Umarbeyli, "Bir litre benzin 38.45TL iken bir litre zeytinyağı 550TL. Sakın yanlış anlaşılmasın; zeytinyağı fiyatını eleştirmiyorum. 2050 yılında petrol zaten tarih olacak. Belki zeytinyağı üzerinden ülkemizde bir atağa geçilir ve bir marka değeri yaratılır" dedi.

İspanya’nın yıllık 24 milyar dolarlık zeytinyağı ihracatı yaptığına işaret eden Umarbeyli, Türkiye'nin ise 407 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Umarbeyli, “Asıl potansiyel 200 milyar dolar, ama bu tam anlamıyla değerlendirilemiyor. İstense 5 yıl içinde petrol zengini ülkeleri yakalamak bile mümkün olabilir” dedi.

KKTC’de yapılması gerekenleri de sıralayan Umarbeyli, "Boş arazilere zeytin ekelim. Zeytin, bin yıl ömrü olan ve meyve veren dünyadaki tek ağaç. Kullanalım" ifadesini kullandı.

Zeytinin yalnızca bir tarım ürünü olarak değil, birçok sanayi dalında kullanılabilecek bir değer olduğunu belirten Umarbeyli, zeytinyağının yağ, tekstil, gıda, kozmetik, akaryakıt, mobilya ve sağlık gibi sektörlerde geniş bir kullanım alanı olduğunu vurguladı.

Zeytinyağının ekonomiye katkısının yanı sıra iklim kriziyle mücadeleye de katkı sunacağını belirten Umarbeyli, “Elimizde çok büyük bir güç var. Doğa, güneş ve iklim buna müsait; neden kullanmayalım?” diye sordu.

Zeytinyağının hem ada içi tüketim hem de dış pazarda talep gören bir ürün olduğunu ifade eden Umarbeyli, "Gerekirse belli büyüklükte ağaçların dikilmesiyle verimi artırıp daha kısa sürede mahsul alabiliriz. Çeşitli sübvansiyonlar ve desteklerle farklı bir sanayi ve sektöre merhaba diyebiliriz” dedi ve bu adımların doğru atılması halinde KKTC ekonomisi için büyük bir çıkış yakalanabileceğini belirtti.

