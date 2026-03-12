Büyük beğeni topladı

Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri, sahneledikleri Hamlet uyarlamasıyla izleyenlerden tam not aldı.

Oyun, öğrencilerin sahne hâkimiyeti, disiplinli çalışması ve karakterleri hakkıyla yansıtmasıyla profesyonel bir tiyatro performansı olarak değerlendirildi. İzleyiciler, öğrencilerin sahnedeki başarısını "engel bireylerde değil, onlara biçilen sınırlı rollerdedir" mesajıyla değerlendirdi.

Eserin sahnelenmesinde öğrencilerin 5 aylık disiplinli çalışması ve eğitmenlerin rehberliği dikkat çekti. 900 kişinin doldurduğu salonda izlenen performans, fırsat verildiğinde ve doğru destek sağlandığında sınırların aşılabileceğini gösterdi.

Okul yetkilileri, öğrencilerin Lefkoşa ve Çatalköy’de de sahnelenecek oyunlarla sanatın birleştirici gücünü yaymayı sürdüreceğini belirtti.

Erhürman: Nefeslerimizi tutarak izledik

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Okulu öğrencilerinin sergilediği Hamlet oyununa dair hayranlığını dile getirdi. Hamlet’in dünyada sayısız kez sahnelendiğini ancak en etkileyicilerinden birine Gazimağusa’da tanıklık ettiklerini belirten Erhürman, performansları nefeslerini tutarak izlediklerini ifade etti.

