Savaşa devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İsrail Başbakanı, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi.

“Topyekun zaferden başka çözüm yok. Hem kuzeyde hem de güneyde güvenliği ancak tam bir zafer ile sağlayabiliriz” diyen Netanyahu, Gazze’de Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin ailelerine “Sevdikleriniz hep aklımda” diyerek seslendi.

Esirlerin serbest bırakılması için askeri baskının devam etmesinin gerekli olduğunu söyleyen Netanyahu, “İsrail, Gazze’de her an harekete geçebilmeli. Hamas’ın askeri olarak yok edilmesinin alternatifi yok, bunun tamamlanması gerekiyor ve bu elimizde” ifadelerini kullandı.

Refah'a saldırı hazırlığı

Netanyahu, Gazze Şeridi’nde yer alan hiçbir bölgenin dokunulmaz olmayacağını söyledi ve Gazze'nin güneyinde bir milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin olarak da "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuştu.

Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Bayındırlık ve Yardım Ajansı'nın (UNRWA) misyonunun sonlandırılması için süreci başlattıklarını ve Blinken'ı bu konuda bilgilendirdiğini kaydetti.

"Yardımların artırılması emrini ben vermedim"

"Kesin zaferle" neyi kastettiği sorulan Netanyahu, Hamas'ın askeri kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaya yaklaştıklarını, "Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde yeniden hakimiyet sağladığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını" dile getirdi.

Netanyahu, Gazze'ye gönderilen insani yardımların artırılması emrini kendisinin vermediğini savunarak, "sağlanan asgari insani yardımın savaşa devam etmek için gerekli olduğunu " ifade etti.

