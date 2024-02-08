‘Biz varız’

Başbakan Ünal Üstel, dün Metehan Sınır Kapısı’nda 4’üncü geçiş noktası için yürütülen çalışmaları inceledi. Üstel, çalışmaların en geç Haziran ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Başbakan Üstel “Biz kapıları çoğaltma taraftarıyız. Süratli bir şekilde yeni kapı açabiliriz. Hiç sıkıntımız yoktur” dedi. Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte bazı çalışmalar yaptıklarını ve bunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilettiklerini ancak bir cevap gelmediğini açıkladı. Üstel, 2003 yılında karşılıklı geçişler başladığında, kara sınır kapılarının yapıldığını, o günden bugüne hem araç sayısında hem nüfusta artış yaşandığına dikkat çekerek, bu nedenle kapılarda yoğunluk yaşandığını belirtti. Ada ülkesinde ulaşımının çok önemli olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, yarım kalan Ercan Havalimanı’nın açılmasının sonrasında iyileştirmeler için kara sınır kapılarını sıraya koyduklarını anlattı. Başbakan Üstel, sınır kapılarının ardından deniz limanlarında da daha çağdaş bir görünüm hedeflediklerini belirtti.

Çağdaş bir giriş kapısı yapıyoruz

Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla geçişlerde bu kadar yoğunluk yaşanmayacağını ifade eden Başbakan Üstel, “Burasını tamamen çağdaş bir giriş kapısı yapıyoruz” dedi. Üstel, çalışmaların yapıldığı alanın çift şerit olacağını ve çembere kadar devam edeceğini belirtti. Kabinlerde bekleme olmayacağını dile getiren Üstel, bilgisayarların yenileneceğini, arabaların plakasını okumak için optik okuyucular konulacağını kaydederek, gereken ekipmanın alındığını ve Polis Teşkilatına teslim edildiğini belirtti. Metehan Sınır Kapısı’ndaki yapısal değişikliğin sonrasında kabinlerin de değişeceğini kaydeden Üstel, araç parkının da genişletileceğini söyledi. Başbakan Üstel, Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaların en geç Haziran ayına tamamlanmasının hedeflendiğini de kaydetti.

Hiç sıkıntımız yoktur

Yeni kapıların açılmasıyla ilgili soruya ise Başbakan Üstel, bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte bazı çalışmalar yaptıklarını ve bunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilettiklerini kaydetti. Üstel, “Bu yalnız bizim uhdemizde olan bir olay değil. Biz istediğimiz yerde, isteğimiz kapıyı açamıyoruz. Belli yerlerde, belli kapıları belirledik ve Güney tarafına bildirdik ama maalesef Güney'den henüz bir cevap gelmedi. Cevap geldiği gün biz kapıları çoğaltma taraftarıyız. Süratli bir şekilde yeni kapı açabiliriz. Hiç sıkıntımız yoktur. Planlaması ve programı yapıldı ve bunlar Güney'e iletildi” şeklinde konuştu.

Gürcafer: Amacımız tıkanıklığı gidermek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, 2023 yılının Eylül ayında Başbakan ile ekonomik örgütler olarak sınır kapısının iyileştirilmesiyle ilgili bir protokol imzaladıklarını hatırlattı. Protokolün imzalanması sonrasında kamuoyunda ciddi bir beklenti oluştuğunu ifade eden Gürcafer, “Sınır kapısında ciddi bir tıkanıklık söz konusu… İnsanlar sıkıntı yaşıyorlar” dedi. Metehan Sınır Kapısı’nın hassas bir bölge olduğunu dile getiren Gürcafer, hep birlikte çalışılarak, aşılması gereken bir bürokrasi olduğunu kaydetti. Bürokrasiden dolayı çalışmaların uzadığını ifade eden Cafer Gürcafer, “Bürokrasi aşıldı, gerekli izinler alındı. Projelerimiz hazır. Süratle yapımına başladık” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 09:40